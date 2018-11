Eher amüsiert als kritisch: Serebrennikows "Leto"

Auserwählter mit knabenhaft schönem Gesicht: Ryan Gosling fliegt zum Mond.

Mit dem Biopic "Leto" über die in der Sowjetunion und in Russland immens populären Musikerundkommt in dieser Wochevorerst letzter Film in die deutschen Kinos: Der russische Theater- und Filmregisseur steht bekanntlich aufrgund dubioser Vorwürfe in Moskau unter Arrest. Ein bemerkenswert milder Film im Vergleich zum Zorn in Serebrennikows früheren Arbeiten, schreibt Andreas Busche im: Die beiden Musiker deutet der Filmemacher "generationsbedingt als Vorboten eines Wandels, doch 'Leto' blicktauf den Clash von Kommunismus und Rockmusik zurück. Da ist die Funktionärin, die den Sonnenbrillenträger Mike und seine Lederjackenjungs für dengewinnen will. Oder die Aufpasser der Partei, die bei Konzerten im offiziellen Rockclub die Jugendlichen zur Ordnung rufen, wenn ein Kopf mal zu euphorisch im Rhythmus der Musik zu wippen beginnt. Serebrennikow wirkt fast wohlwollend, als hätte erin dem auch formal aggressiven, stets das Publikum adressierenden Drama '' rausgelassen." Dieser Film über einen christlich-fundamentalistischen Schüler, der sein Umfeld terrorisiert, steht bei Arte online , wie uns Jens Müller in derschickt in "Aufbruch zum Mond"alsins All. Der Film führt auch vor Augen, was bei der Mondmission alles hätte schief laufen können, erklärt Tobias Kniebe in der. Dadurch ergibt sich "ein seltsame,. Man sieht mehr und mehr einem Auserwählten zu, dem die Überwindung aller Hindernisse vorherbestimmt ist, während das Schicksal seine größten Konkurrenten aus dem Weg räumt. Er trägt eben die Bürde, der Erste zu sein - und der Schauspieler Ryan Gosling, der wie kein anderer die Hochbegabten, die Verschlossenen, die Autisten verkörpern kann, multipliziert mit seiner Performance noch."-Kritiker Simon Strauss war hingerissen vonknabenhaftem Gesicht, sah aber vor allem einen Film fürs postheorische Zeitalter: "Bei Goslings Gang über den Mond macht Chazelle den Ton ganz aus, kein Scheppern, kein Knarzen, und auch kein Richard Strauss ist zu hören, zu sehen ist alleinim Universum."Weitere Artikel: Im empfiehlt Andreas Busche diegewidmete Werkschau im Berliner Kino Arsenal Besprochen werden die von Netflix besorgte Schnittfassung von' unvollendet gebliebenem Film "The Other Side of the Wind" ( SZ ),"Nur ein kleiner Gefallen" und"Classical Period" auf der Viennale (beide im Perlentaucher ).