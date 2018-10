Was die Deutschen gerade so toll anfinden, kann der Schriftstellernicht verstehen, erklärt er auf. Dieverpestet für ihn in Georgien alles: verprügele Homosexuelle, verstoße gegen Gesetze und. "Bei der Segnung der Wohnung verliest der Priester das Gebet, schreitet dabei von Zimmer zu Zimmer und besprüht die Wände und Decke mit Weihwasser. Zum Schluss klebt er an die Eingangstür (von innen und außen) einen. Damit sich in die Wohnung nicht zufällig ein Teufel verirrt. Auch die Autos werden mit Weihwasser bespritzt und am Gepäckträger mit Extrasticker versehen. Es ist selbstverständlich, dass dieder Geistlichen die Verkehrsregeln weniger beachten, nicht bei Rot stehenbleiben, Unfallsituationen schaffen und wie die apokalyptischen Reiter durch die Straßen der Stadt rasen."Das Jüdischen Museum Berlin veranstaltet eine internationale Konferenz zum Thema "", das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin erstellt (zusammen mit der israelfeindlichen Islamic Human Rights Commission) ein "" - für den Sozialwissenschaftler geht das in Ordnung , wie er in dererklärt, er sieht in der Zusammenarbeit von Juden und Muslimen sogar eine "spezifische Chance" für beide Gruppen: "Diese liegt darin, dass beideleben, in diesem Fall Deutschland, und hier ein neues Kapitel aufschlagen können. Angehörige von Minderheitenreligionen teilen viele Probleme - dies erlaubt es, Querverbindungen und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Das beginnt bei der Wahrnehmung der strukturellen und inhaltlichen Parallelen von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus und reicht bis zur Wahrnehmung, etwa des Respekts vor religiösen Geboten wie dem Schächten oder Beschneiden."Klaus Hillenbrand hat für die-Kommentar mit der Hitler-Rede von 1933 verglichen , deren thematische Ähnlichkeit gestern Wolfgang Benz imthematisiert hatte ( unser Resümee ): "Nein, es ist, was Gauland hier aufgeschrieben hat. Aber die Analogien sind auffällig. Beide Autoren konstruieren Gesellschaften so um, wie es ihren politischen Ambitionen entspricht. Weder bei Hitler noch bei Gauland existieren Gesellschaftsklassen oder Schichten. Die Welt ist nicht zwischen oben und unten gespalten, nicht zwischen Besitzenden und Besitzlosen. Vielmehr wird eineeingeführt, derer es sich zu erwehren gilt. ... So entsteht ein Gegensatzpaar zwischen dem beschützenswerten undeinerseits und denauf der anderen Seite."In der findet Hansjörg Müller den Vorwurf gegen Gauland heuchlerisch: "Parallelen zwischen Hitlers Worten und denen Gaulands kann man durchaus sehen. Doch dann müsste man fairerweise auch darauf hinweisen, dass, ob rechts oder links, gelegentlichtönen. Das macht sie noch lange nicht zu Nazis oder Antisemiten: Womöglich hat sich Gauland ja auch von dem 2015 verstorbenen Soziologeninspirieren lassen, der 2009 der sagte , zu den Verlierern zählten 'die Beschäftigten in Branchen, die regional verhaftet sind und die durch die Globalisierung in die Defensive geraten', während Globalisierungsgewinner 'gezielt Ländergrenzen überschreiten und mit großen Vorteilen rechnen' könnten." Auch der Autor hier ), der frühere Deutschlandkorrespondent der hier ), und hier ) hätten sich sinngemäß ähnlich geäußert.In dererklärt der Jurist, warum er seinen Job als Direktor der Abteilung für Europa und Zentralasien beihat: Die Menschenrechtsorganisation war ihm zu kompromisslos und befördert damit seiner Ansicht nach rechte Parteien. "Standfest muss man beiwie dem Folterverbot sein. Da darf es keine Abstriche geben, ein bisschen foltern geht nicht. Auch derzählt für mich dazu. Doch dessen Kern, die Genfer Flüchtlingskonvention, umfasst allein das Verbot, Menschen in ein Land zurückzuschicken, in dem ihnen Krieg, Tod, unmenschliche Behandlung oder politische Verfolgung drohen. Das ist die, die nicht verrückt werden darf. Daraus folgt aber nicht, dass alle Flüchtlinge und Migranten, die nach Europa wollen, Aufnahme in der EU finden müssen. Menschlich und moralisch ist dieser Impuls verständlich, aber er ist realitätsfremd und." (Ähnlich hat sich Dalhuisen vor einiger Zeit auch in der geäußert .)