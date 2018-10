Tamara de Lempicka: Les Deux Amies, 1923. Bild Association des Amis du Petit Palais, Geneve / Barbican Centre

undgehen Hand in Hand, lernt -Kritikerin Hettie Judah in der Ausstellung "Modern Couples" im Londoner Barbican Centre : "Die Ausstellung revidiert die allgemein akzeptierte Geschichte der modernen Kunst, in der männliche Künstler ihre Partnerinnen in den Schatten stelten, homosexuelle Paare übersehen und gemeinschaftliches Arbeiten vergessen wurde. 'Modern Couples' erkundet die Beziehung zwischen künstlerischen Menschen. Sie zeichneten, malten, fotografierten und schwärmten voneinander, besonders in, wenn der Körper des anderen ein erotisch höchst aufgeladenes Gebiet ist. Auf dem Höhepunkt ihrer Beziehung zu Auguste Rodin schufzarte Modelle von Paaren in inniger Umarmung.fotografierte Monroe Wheeler nackt und herrlich dösend auf den zerknitterten Laken eines zerwühlten Betts.undtauschten missgelaunt-leidenschaftliche Briefe aus."Sehr instruktiv findet -Kritikerin Julia Gwendolyn Schneider die Ausstellung "Touch" in der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in Berlin, die in vielfältiger Hinsicht Berührungen in der Kunst in den Blick nimmt. "Das Streichen über einen Touchscreen kommt der Geste des Streichelns recht nahe. Dabei kann diein eineüberführt werden, die Nutzer stärker an Waren bindet als das umständliche Tippen auf Tasten. In seiner zweiteiligen Videoarbeit 'What Shall We Do Next?' (2007-2011 und 2014) gehtauf die Geschichte derein, wie das Wischen und Heranzoomen. Die Arbeit betont, wie Gesten zu kommerzialisierten Normierungsapparaten werden, die die menschliche Kommunikation mit Displays steuern."Weiteres:-Kritikerin Elke Buchholz erlebt mit der Schau "Through a Forest Wilderness" denals Wildnis, Atelier und Galerie.Besprochen werden die Ausstellung "Eco-Visionaries" im Haus für elektronische Künste in Basel, in der die Grenzen von Kunst zur medial aufbereiteten Wissenschaft fließen werden () und eine Ausstellung der Fotografin Katharina Sieverding in Palermo ( Tagesspiegel ).