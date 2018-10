Ein Jahr, nachdem die Vorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein auf den Tisch kamen, bilanziert Patricia Hecht in der taz eigentlich ganz zufrieden die Ergebnisse der #MeToo-Bewegung: "#MeToo war weit mehr als nur Abwehrkampf gegen Grabscher, Spanner und Vergewaltiger, wie die derzeitige Welle des Feminismus überhaupt mehr als nur Abwehrkampf gegen ein reaktionäres Klima ist. Die neue Welle entwickelt Visionen, im Fall von #MeToo ist es die einer Kultur von Konsens und Respekt - in einem Alltag, in dem die Abwesenheit von anzüglichen Blicken in der U-Bahn, scheinbar lässig dahingesagten Sprüchen im Job oder Händen auf Hintern in der Kneipe angenehm auffällt. Denn Debatten wie diese verändern Kulturen. Es brauchte jahrelange Kämpfe, bis 1997 das Verbot von Vergewaltigung in der Ehe kam und 2016 die Reform des Sexualstrafrechts, seit der "Nein heißt Nein" gilt. Auf diesem Weg ist #MeToo ein weiterer Schritt hin zu einem 'Ja heißt Ja', wie es seit Juli in Schweden Gesetz ist und derzeit in Spanien vorbereitet wird."



Die amerikanische Kommunikationstrainerin Rose-Ann Clermont glaubt nicht, dass sich der Sexismus in Deutschland weniger ungezügelt austobt als in den USA. Es gebe vielmehr eine andere Bewertung, wie sie in der Berliner Zeitung schreibt: "Eine interessante Studie von you.gov ermittelte 2017, dass die Auffassungen zum Thema sexuelle Belästigung kulturell differieren. Nur 35 Prozent der Deutschen finden, dass sexuell anrüchige Witze Belästigung sind. Und nur 44 Prozent der Deutschen halten es für eine sexuelle Belästigung, wenn man seinen Arm um die Taille einer Frau legt."



In der FAZ erzählt Bülent Mumay, welche Sittenstrenge in Erdogans Türkei herrscht: "In Antalya wurden der sechzehnjährige A.K. und seine dreizehnjährige Freundin, die auf dieselbe Schule gehen, beim Küssen erwischt. Der Rektor meldete den 'Fall' der Polizei, woraufhin ein Verfahren eingeleitet wurde. Jetzt wurde der Junge wegen eines Kusses zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt."



Weiteres: Der Guardian bringt einen Text der Jesidin Nadja Murad, die gestern zusammen mit dem kongolesischen Arzt Denis Mukwege den Friedensnobelpreis erhielt für ihren Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Krieg (mehr dazu hier oder hier).