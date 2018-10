Dionysos Stadt an den Münchner Kammerspielen. Foto: Julian Baumann



Mit stehenden Ovationen wurde Christopher Rüpings zehnstündige Produktion "Dionysos Stadt" in den Münchner Kammerspielen quittiert. In der Nachtkritik versichert Maximilian Sippenauer, dass der Theatermarathon mit Götter, Titanen, Heerführern, Satyrn und Dämonen einem originär griechischen Erlebnis schon recht nahe komme: "Solche Momente sucht Rüpings Projekt: spezifisch antike Theatererfahrungen, die nur dann einsetzen, wenn man sich diesem Ort über eine gewisse Zeit und in einer gewissen Art ausliefert. 'Dionysos Stadt' forciert das, was Nietzsche als Rausch bezeichnete und wonach Wagner seinen Opernbegriff konzipierte, nur ohne alle Intellektualismen und schwülstiges Pathos. Wie genial das sein kann, zeigt das Satyrspiel am Ende. In der Antike sollte man dort nach all den Tragödien entspannen. Rüping übersetzt dies ganz prosaisch ins heute, indem er den trivialen Erzfeind des Theaters auf die Bühne holt: den Fußball." Auch in der SZ begeistert sich Christine Dössel, die selten ein gutes Haar am Kammerspiel-Intendanten Matthias Lilienthal gelassen hat, für die Großproduktion: "Eine große Feier des Lebens und des Theaters".



Im Tagesspiegel beschreibt Jan Fabres ehemaliger Assistent Felix Schnieder-Henninger sehr eingängig, wie Bewunderung, Faszination und Ehrgeiz die Übergriffigkeit des Choreografen (mehr dazu hier) erst möglich machen. Schon 1988, im Dschungel, hatte Fabre ihn gefragt, ob er schwul sei: "Ich traute mich zum ersten Mal mit 'Ja' zu antworten. Er verzog das Gesicht abfällig und meinte: 'Ich finde Schwule grauenhaft.' Ich war schockiert und verletzt, aber wenig später ahnte ich, dass es eine Provokation oder ein Test war, wie ehrlich ich reagieren würde. Denn er unterhielt immer viele, gute Beziehungen zu homosexuellen Künstlern und war oft neugierig, in welcher Welt wir wie lebten. Mir wurde klar, dass es bei alledem nicht um Demütigung oder Ausbeutung, sondern um ein Experiment mit den Grenzen der Konventionen. Da ich in der Lage war, souverän und offen damit umzugehen, engagierte er mich für mehrere Jahre als Produktionsdramaturg in Antwerpen."



In der SZ trauert Egbert Tholl um die Opernsängerin Montserrat Caballé, deren Timbre einst schöner war als das der Callas und deren Morendo jeden betörte: "In Höhenlagen, in denen sich viele Sopranistinnen nur noch mit Anstrengung und damit entsprechend laut artikulieren können, verfügte sie nicht nur über ein durch keinerlei Krafteinsatz beeinträchtigtes Piano, ihre Stimme konnte auch noch leiser werden, entschweben." Thomas Baltensweiler vermisst in der NZZ schon jetzt ihr Lachen. Weitere Nachrufe in FR, FAZ, Berliner Zeitung und Tagesspiegel.



Noch einmal zum Dahinschmelzen: Caballé mit der Arie "Qui la voce sua soave" aus Bellinis "Puritaner":







Besprochen werden Claudia Bossards zweistündige Kurzversion von Robert Bolaños Riesenroman "2666" am Staatstheater Darmstadt (Nachtkritik), Martin Laberenz' Inszenierung von Handkes "Publikumsbeschimpfung" am Schauspiel Stuttgart (Nachtkritik), Marco Millings Inszenierung von Simone Kuchers Stück "Eine Version der Geschichte" (NZZ), Sebastian Baumgartens Camus-Inszenierung "Die Gerechten" (Tagesspiegel), das "Grand Finale" der Londoner Hofesh Shechter Company Berlin (taz), Alban Bergs "Wozzeck" an der Deutschen Oper Berlin (Tagesspiegel).