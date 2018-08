Der ukrainische Filmregisseur, der in einem Lager in Nordrussland vor den Augen der Weltöffentlichkeit versteckt wird, ist jetzt seitim Hungerstreik, berichtet Alice Bota in: "Menschen, so heißt es, können etwa drei Monate ohne Nahrung aushalten. Manche sterben früher, andere halten länger durch, jedenfalls dürfte Senzows Zustand, auch wenn er Infusionen mit Nährstoffen wie Glukose, Aminosäuren und Vitaminen verabreicht bekommt, auch wenn er täglich dreieinhalb Liter Wasser trinkt, auch wenn er unter medizinischer Beobachtung steht. Wie ernst, das ist schwer zu sagen. Wenige bekommen den Gefangenen zu sehen." Ergänzend dazu wäre Barbara Kernecks Artikel über daszu lesen: "Bis zum Bankrott zahlen die Familien von Häftlingen in Russland dafür, dass die Gefängniswärter ihre Söhne, Schwestern und Väter am Leben lassen und siefoltern."In der Diskussion um Flüchtlinge geht oft verloren, dass Deutschland schon 1993 dasmit den Stimmen der SPD praktisch abgeschafft hat, schreibt Christian Rath in der. Erst durch dashat sich die Lage der Flüchtlinge in Deutschland wieder gebessert: "Der Schutz für Flüchtlinge ist heute deutlich höher als vor 1993, denn das EU-Asylrecht vermeidet zahlreiche Schwächen des deutschen Grundrechts auf Asyl. So gilt das EU-Recht auch für, schützt also auch Frauen, die aus Angst vor Beschneidung und Zwangsverheiratung fliehen. Zweitens schützt das EU-Recht generell voretwa durch die Taliban in Afghanistan - während das deutsche Grundrecht nur bei staatlicher Verfolgung galt.", der neue Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, äußert sich in derzur: "Wer wie BDS das Existenzrecht Israels abstreitet, die israelische Politik mit den Nazis gleichsetzt, der übt keine legitime Kritik mehr, sondern agiert im Kern antisemitisch. Und nicht zuletzt: Wenn israelische Staatsbürger, die ja oftmals sehr kritisch gegenüber ihrer eigenen Regierung auftreten, ausschließlich alswahrgenommen werden, dann ist auch das im Kern antisemitisch."Nichts anderes alssind jene illegalen und rechtlosen, überwiegend aus, die auf den FeldernObst und Gemüse ernten und die durch den Unfall in der Nähe von Foggia jetzt wieder sichtbar werden, schreibt Ulrich Ladurner auf: "Es gibt zwar ein Gesetz, das das Caporalato verbietet. Doch die Behörden setzten es nicht durch, zum Teil aus Desinteresse, zum Teil aus Mangel an Mitteln. Keine Regierung hat dieses Phänomen bisher mit Entschiedenheit bekämpft, das gilt auch für die linksliberalen Politiker, die gerne in Sachen Migration ihren Humanismus zur Schau stellten."Vom Caporalato, also der Vermittlung von Schwarzarbeitern, profitieren ja auch vor allem die Landwirte, die den Schwarzarbeiternder Summe, die ein legal eingestellter Arbeiter bekäme, zahlen, erklärt Thomas Steinfeld in der: "So entsteht eine. Darin leben Menschen, die in die Wirtschaft integriert sind, ansonsten aber, jeder für sich, in einem existenziellen Ausnahmezustand leben. Das Proletariat der frühen Industrialisierung scheint in ihnen zurückzukehren, lauter' (Karl Marx), die buchstäblich nicht mehr verdienen, als sie zur Reproduktion ihres leiblichen Daseins benötigen. Schlimmer noch: Wie sollte unter ihnen auch nur ein Bewusstsein gemeinsamer Not entstehen?"