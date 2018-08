und sein Open Society Institute sind Opfer antisemitischer Angriffe in Ungarn und anderswo - aus diesem Grund will das Institut Budapest verlassen (unsere Resümees ). Das Institut finanzierte aber auch eine Studie , die etwa die französische Auffassung von, die BeamtInnen das Tragenverbietet, als Diskriminierung von Musliminnen darstellt. Ein größeres Kollektiv vorwiegend muslimischer Frauen aus ganz Europa veröffentlicht nun ein Manifest, das eine EU-weitefordert. Betrieben wird die Initiative von der französischen Journalistin(die neulich auch in derden Rassismus in Frankreich anprangerte, unser Resümee ). Das Papier ist etwa in(Website der Zeitung veröffentlicht : "Die EU-Mitgliedstaaten müssen die spezifischen Auswirkungen der Vorschriften über das Tragen religiöser Symbole in öffentlichen und privaten Einrichtungen auf muslimische Frauen bewerten. Sie müssen auch sicherstellen, dass ihre Praktiken und Politiken, Bildung und öffentliche Räume fördern, auch durchzum Verbot religiöser Symbole oder Kleidung in der Beschäftigung und/oder im öffentlichen Sektor."Erbittert wehrt sich Pierre Juston im französischen Nachrichtenmagazingegen diese Initiative, die teilweise von Soros' Institut finanziert sei. Diallo beziehe sich dabei auf ihre Arbeit mit amerikanischen Menschenrechtsgruppen und Regierungsorganisationen. Juston dazu: "Angesichts dieses Lebenswegs, den Frau Diallo stolz auf ihrer Website darstellt, ist es völlig logisch, dass sie zu einer Galionsfigur des Kampfes gegenwurde. Sie ist ein Teil der amerikanischen Soft Power, die sich auch in unserem Land verbreiten will. George Soros, der sicherlich im Innersten vom differentialistischen angelsächsischen Modell überzeugt ist, sieht fataler Weise im universalistischen und republikanischen französischen Modell eine."Eindringlich warnt der Politologeinsozialdemokratische Parteien in Europa, sichals Vorbild auszuwählen. Der sei nicht nur mehr oder weniger für dengewesen und habe Probleme mitin seiner Partei. Auch seine Verehrung sozialdemokratischer Errungenschaften unter dem Premiernach dem Krieg sei geheuchelt: "Während Attlee Pro-Amerikaner war, ist Corbyn Anti-Amerikaner. Während Attleewar und unnachgiebig einen demokratischen Sozialismus forderte, war Corbyn sein Leben lang. Während Attlee die Nato und das britische Atomwaffenarsenal aufbauen half, wendet sich Corbyn gegen beide. Und während Attlee die Gründung des jüdischen Staats unterstützte, hat Corbyn seine gesamte Karriere damit verbracht, Leute zu promoten, zu feiern und zu unterstützen, die die Zerstörung Israels wollen."hat in derein von großer Sympathie getragenes Porträt überveröffentlicht, die gerade die Bewegung "Aufstehen" nach dem Vorbild der "France Insoumise" des Linskpopulisten Jean-Luc Mélenchon gründen will: "Die SPD habe ihr schon damals nicht gefallen. Und die Grünen ... Sie zögert. Na ja, sie sei zwar, im privaten Leben aber doch. Es klingt ein bisschen wie eine Entschuldigung, aber Sahra Wagenknecht zwischen Anton Hofreiter und Claudia Roth erscheint auch mir noch unpassender als zwischen Katja Kipping und Bernd Riexinger. Mehr als fünfundzwanzig Jahre hat sie mit der Partei gerungen, erst von links und nun, wie ein Teil ihrer Genossen behauptet,."Überall in Europa ist das klassische Modell der Partei erodiert, und statt dessen formieren sich "", die einem Bürgerwillen scheinbar spontan Ausdruck geben wollen, analysiert Gustav Seibt in der. Manche haben immerhin noch eine politische Idee. "Das Angebot von Wagenknechts #Aufstehen ist noch: Eine Registrierung auf der Website genügt (Stand nach vier Tagen: fast 40 000 Anmeldungen). Es reicht, sich von den sympathischen, im besten Sinneund ihren Forderungen auf der Internetseite angesprochen zu fühlen. Bisher gibt es weder einnoch viel Prominenz." Nach ihrem jetzigen Modell ist Wagenknechts "Aufstehen" zwar nicht darauf angelegt, sich zur Wahl zu stellen, so Seibt, aber bei merklichem Rückenwind könnte sich das ändern und die Spaltungen im Parteienspektrum weiter vorantreiben.