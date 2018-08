Gestern Abend lief imEssayfilm "Kulenkampffs Schuhe" über den Zusammenhang zwischen "Drittem Reich" und der Unterhaltungskultur im BRD-Fernsehen der 60er und 70er. Die Feuilletonkritiken trudeln langsam online und dank Mediathek ist das angesichts dieses sehenswerten Films auch heute noch aktuell. Der "großartige" Film ist überaus mehrschichtig, erklärt Bert Rebhandl im-Blog: Er ist "eine Geschichte der Nachkriegs-BRD im Spiegel ihrer, eine Familiengeschichte im Zusammenhang der kollektiven Geschichte, eine Krankengeschichte als, und eine Geschichte von einer Geschichte, die nicht vergeht. ... Jede einzelne Sekunde in der Montage ist interessant", daneben "gibt es großartige Nebensächlichkeiten wie einen Auftritt von."Cornelia Geißler erklärt in der, dass "der Film durch die Folie der Unterhaltung ein eindrückliches Bild der frühen Jahre der Bundesrepublik zeichnet." Der Film "auf hohem Niveau", erklärt Harald Keller in der. "Nicht geringen Anteil daran haben der Cutter Jamin Benazzouz und die für den Dialogschnitt verantwortliche Luise Hofmann." Und Heike Hupertz erklärt in der: "Unter der Oberfläche der Harmlosigkeit dieser Unterhaltungsshows gibt es. Einiges sieht man erst durch Schillings Film."Weitere Artikel: Im resümiert Bert Rebhandl das Filmfestival in. Birte Carolin Sebastian spricht aufmit der Schauspielerin. Barbara Hordych erinnert in der SZ daran, wiemitin Schwabing "Amore" gedreht hat. Urs Bühler widmet sich in dendem komödiantischen Angebot des. Und eine amüsante Randnotiz:darf auf seinem geplanten Streamingdienst offenbar seine eigenen "Star Wars"-Filme nicht ins Angebot nehmen, meldet Besprochen werdenundHorrorfilm "The Endless" ( Perlentaucher taz ),Thriller "Vollblüter" ( taz SZ ),' Thriller "Aus nächster Distanz" ( Tagesspiegel FR ),"The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society" ( NZZ ) und der Monsterfilm "The Meg" mit Standard ).