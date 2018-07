Alle sind sich einig, dassEuropa-Reise eine Katastrophe war. Den Höhepunkt bildete sein Treffen mit Wladimir Putin. Robin Wright hat für dendie Reaktionen einiger politischer Figuren in Amerika gesammelt, die nicht als Linke gelten: "Senatornannte Trumps Bemerkungen 'eine der schändlichsten Leistungen, die von einem Präsidenten in Erinnerung sind'., der ehemalige CIA-Direktor, sagte, Trumps Respekt vor Putin sei 'nichts weiter als'. In einem Tweet nannte er Trumps Äußerungen 'dumm'. Sie zeigten, dass Putin 'Trump ganz und gar in der Tasche hat'. Trumps Wirken grenze an ''. Und Brennan fügte hinzu: 'Wo seid ihr, Republikaner??'" sammelt einige der Reaktionen, die selbst beim Senderentsetzt klingen.Undunglaubliches Statement geht noch weiter. Die Seite des amerikanischen Senats mit diesem Statement ist heute die am meisten durch Twitter verlinkte Seite : "Es ist verlockend, die Pressekonferenz als einenzu beschreiben, als Beispiel für schlechte Vorbereitung und Unerfahrenheit. Aber dies waren nicht ein paar abwegige Tweets eines Politik-Novizen. Dies wareneines Präsidenten, der entschlossen zu sein scheint, seine Wahnvorstellungen von einer herzlichen Beziehung zu Putins Regime ohne Rücksicht auf die wahre Natur von dessen Herrschaft, die gewaltsame Missachtung der Souveränität seiner Nachbarn, die Komplizenschaft bei der Abschlachtung des syrischen Volks, die Verletzung internationaler Verträge, den Angriff auf demokratische Institutionen in der ganzen Welt zu realisieren."Michael H. Fuchs entwirft für denfolgendes Szenario für den Tag: "Wladiwostok, Russland. Bestärkt durch seine Wiederwahl landete US-Präsidenten Donald Trump heute in Russland, um am ersten Treffen der '' (G3) mit Präsident Putin aus Russland und Präsident Xi Jinping aus China teilzunehmen, das die Einflusssphären in Europa und Asien abgrenzen soll. Dieist ein Schatten ihrer selbst, die Vereinigten Staaten sind nur noch technisch ein Mitglied, da der Kongress Trump keinen Rückzug gestattet.hat vor kurzem die Gründung eines Atomwaffenprogramms angekündigt, nachdem Trump sich nach einem Friedensvertrag von derzurückzog, obwohl Nordkorea sein Atomprogram nicht aufgegeben hat. Der Rest Asiens strebt gute Beziehungen zu China an, dem neuen regionalen Hegemon."