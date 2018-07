Unheimliches Rad aus Brie

Im Jazz purzeln die unentdeckt gebliebenen oder verschollenen Aufnahmen derzeit offenbar von den Bäumen. Nach John Coltranes "Both Directions at Once" dürfen sich Connaisseure jetzt überam 7. November 1964 im Amsterdamer Concertgebouw gegebenes "Nightconcert" freuen, das nun ans Tageslicht gekommen ist. Dieses Konzert ist wirklich "grandios", gar "brillant" schreibt Andrian Kreye in der: Garnes "Methode war es, in einem unbegleiteten Intro schon einmal um die Harmonien herumzuspielen, ohne viel zu verraten.durch die Akkordwechsel, bis mit dem Einsatz der Rhythmusgruppe das Thema deutlich wird. ... An das genialische Konzert am Pazifik reicht das 'Nightconcert' vielleicht nicht heran. Aber fast. Die, die Erroll Garner beim Klavierspielen wohl in jedem Moment erfasste, überträgt sich auch jetzt noch." In hält Chris Mosey die Wiederentdeckung des Albums gar "für das Jazz-Pendant zum Dachbodenfund eines Van Gogh oder einer Ming-Vase." Erste Eindrücke bietet dieses Promo-Video:Preiset das Internet, denn ohne das Internet wäre es Matthias Dell kaum möglich gewesen, herauszubekommen, wer sich hinter dem Stück "History Repeats Itself" auf dem Soundtrack zuHolzhammer-Mediensatire "Natural Born Killers" verbirgt, das in den 90ern manchen Liebeskummer getröstet hat. Die Künstler-Abkürzung. führte seinerzeit kaum zu Ergebnissen, heute jedoch ist bekannt: Dahinter steckt der mittlerweile als Hörspiele-Macher arbeitende, dessen Geschichte Dell für den aufschreibt . Sie lässt sich - mit Auftritten vonund- kaum bündig zusammenfassen. Und Pynchonites aufgemerkt: Ganz beiläufig erfährt man hier, dass Buhlert derzeit an einer 32 Episoden umfassenden Hörspiel-Adaption von"Enden der Parabel" arbeitet.Weitere Artikel: Bei Konzerten vonund-Redakteur Dennis Sand derhinterher, die sich in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet hat und den Welt- samt Zeitgeist dem Hip-Hop überantwortet hat. Dafür machen die letzten Giganten des Rock auf der Abfahrt zum Altenteil allerdings nochmal ziemlich gut Kasse: In der-Retrokolumne jedenfalls staunt Max Fellmann, mit was für einer LKW-Ladung an Bonusmaterialden geneigten Zuhörer in ihrer Luxus-Neuauflage des Debüts "Appetite for Destruction" beschmeißen: "Die Box ist so, wie es Guns N'Roses immer sein wollten." Georg Rudiger gratuliert dem Freiburger Barockorchester zum 30-jährigen Bestehen. Besprochen werdenAuftritt beim Rheingau-Musikfestival, der Tim Gorbauch ( FR ) und Wolfgang Sandner () gleichermaßen begeistert hat,' zweistündige Darbietung von' Schlagzeugkompositionen ( Tagesspiegel ), die Kammerkonzerte, mit denen das Festival "Infektionen" an der Berliner Staatsoper abgeschlossen wurde ( Tagesspiegel ),undAuftritt beim Rheingau Festival ( FR ) und ein Konzert von FR ).