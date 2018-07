Im-Blog fordert zum Widerstand auf gegen dieim Streit um die Flüchtlingspolitik. "Es verschlägt einem schier die Sprache angesichts des Zynismus und der Hartherzigkeit, die darin liegen, den- in einem friedlichen, prosperierenden Staat, der weder von Kriegen noch von Hungersnöten oder Epidemien gebeutelt wird - für einenzu halten. So werden die in Bayern verordneten Kreuze unter der Hand zu Verdienstkreuzen. Aber gerade weil es einem die Sprache verschlägt, muss man das Kunststück vollbringen, in derselben, der eigenen, der ramponierten Sprachezu (er-)finden, zu schärfen, auf ihr zu beharren, sie einzuschmuggeln in die geölten Räderwerke der Hetzparolenindustrie. Dieses Kunststück ist nicht den Sprachkünstlern vorbehalten, jeder, der nicht in Gefolgschaften verharrt, ist dazu zu Widerworten aufgerufen."In der Lyrik-Kolumne des schreibt Marie Luise Knott über die Gedichte von, dessen Gedichtzyklus "Thanksgiving, for a Habitat" - "ein wahres Juwel" - jetzt in einer Neuübersetzung von Uljana Wolf vorliegt. In all seinen Versen "findet sich das Versprechen, dass die Sprache ihrschafft. ... Die zwölf Gedichte folgen je verschiedenen lyrischen Formen, mitunter wechselt der Ton mitten im Gedicht oder im P.S.. Acht der (bis zu vier Seiten langen) Teilgedichte widmen sich je einem der Zimmer: Toilette, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Arbeitszimmer, Speicher und Keller. Je länger man liest, desto deutlicher zeigt sich: Auden verwandelt den Zyklus in ein, in dem sich ganz intime, dem Ort spezifische Beobachtungen mit kulturgeschichtlichen Betrachtungen und Reflexionen über diemischen."Weitere Artikel: Norbert Hummelt schreibt im Tagesspiegel über, der gestern vor 150 Jahren geboren wurde. Imhat Hummelt den Dichter mit einem großen Feature gewürdigt.Besprochen werden"Kudos" ( NZZ Zeit ),Briefe "Post vom schwarzen Schaf" ( Berliner Zeitung ), neue Veröffentlichungen von SZ ) und' "BOT - Gespräch ohne Autor" ( Tagesspiegel ),