Mariam Laus Kritik anin der(unser Resümee und Links ) sorgt in den sozialen Netzen nach wie vor für erbitterte Debatten. Bernd Pickert will in der einfach nicht glauben , dass eine Öffnung der Grenzen und eine Einrichtung sicherer Fluchtrouten in Europa für Konflkte gesorgt hätte: "Wer so argumentiert, hat es aufgegeben, Menschen überzeugen und Mehrheiten schaffen zu wollen. Es ist ja schließlich, dass immer mehr Menschen in den westlichen Industrieländern Migration als größtes Problem ihrer Zeit empfinden. Es ist ein vonerzeugter Effekt, den manche etablierte Politiker ausnutzen, um vom eigenen sozialpolitischen Versagen abzulenken."Auch Jens Bisky verteidigt in derdie privaten Retter: "Natürlich gehört eine vernünftige Regelung des Verhältnisses von Aufnahme und Zurückweisung zu den aktuellen Aufgaben der Politik in der Europäischen Union. Eine, bis zu einer solchen Regelung, gibt es nicht." Jetzt müssten wir nochmal nachschlagen, wo genau Lau eine "Lizenz, ertrinken zu lassen" gefordert hat.Die Journalistinhatte auf Laus Text mit einem Tweet reagiert, der die erregte Debatte mehr oder weniger einleitete und ihren Ton prägte: "Dear sonst so geschätzte @diezeit: Ihr habt doch den." In ihrem Blog rechtfertigt sie ihre Ausdrucksweise mit derund weiß sich mit ihren FollowerInnen einig: "Ich weiß, dass viele von Euch das genauso sehen, ich habe noch nie so viele Nachrichten auf irgendeinen Text bekommen wie auf den Tweet gestern. An dieser Stelle: Danke, danke, fürund die Unterstützung. Das bedeutet mir sehr viel."Für Dirk Schümer () leiden die Retter eher unter einem. Wie wäre es denn, wenn die "" nicht länger von den selbst verursachten Konflikten profitieren könnten und ihre Länder aufbauen statt ausbeuten würden? "Letztlich leben die Entwicklungshelfer und Retter, die sich ...wollen, nur eine neue Form von Rassismus. Denn sie behaupten genau wie die Missionare und Militärs vor 150 Jahren, dass die Menschen Afrikas allein nicht zurechtkommen und dasskann. Es ist allerhöchste Zeit, mit diesem moralischen Neokolonialismus zu brechen."Europa wird zusehends wieder zu einem Kontinentund, die die Flüchtlinge an Teilhabe hindern sollen, schreibt der Kameruner Philosophin einem Artikel für die südafrikanische Zeitung, den die übersetzt : Das System sei, "sie in Objekte zu verwandeln, die man deportieren, an jeder Bewegung hindern, ja zerstören kann. Dieser Krieg, der darauf abzielt, sie zu jagen, zu fangen, zusammenzutreiben, ihre Fälle zu bearbeiten, sie zu separieren und zu deportieren, hat am Ende. Es besteht nicht darin,, es in eine uneinnehmbare Festung zu verwandeln, sondern darin,das Privileg der globalen Besitznahme und ungehinderten Bewegungsfreiheit zu sichern - auch wenn wir eigentlich alle die gleichen Anrechte auf diesen Planeten haben."Außerdem: Christian Jakob ist für dienach Malta gefahren und liefert einen eher entmutigenden Zwischenbericht über die Ermittlungen im Fall der ermordeten Journalistin