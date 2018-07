"Eine einleuchtende, eine schöne Entscheidung", meint Dirk Knipphals: Die Schriftstellerin Terézia Mora erhält den Georg-Büchner-Preis 2018. Zwei Motive ziehen sich durch ihr Werk, erklärt der taz-Kritiker im weiteren: Das der "sinnlosen Bewegung" und das der "hilflosen Sprache. ... Aber während Terézia Mora dem Sprechen nicht recht traut, traut sie unbedingt der literarischen Sprache. In ihren Poetikvorlesungen bezeichnete sie es ausdrücklich als ihren 'Hoffnungsvorrat', dass sie einfach nicht davon ausgehen kann, 'dass zu erzählen, etwas in Sprache zu bringen, jemals sinnlos sein könnte'. Im Schreiben und dann auch im Mitschwingenlassen von Ungesagtem kann man sich dann eben doch orientieren." Auch Ulrich Rüdenauer hält diese Entscheidung für "ausgezeichnet" und führt auf ZeitOnline durch Moras Werk.



Gregor Dotzauer freut sich im Tagesspiegel, dass mit der 1971 in Ungarn geborenen, seit 1990 in Deutschland lebenden Schriftstellerin zum vierten Mal eine Person mit "hybrider Identität" ausgezeichnet wird: "In Terézia Moras Literatur spiegeln sich nicht mehr die Schatten des Zweiten Weltkriegs, sondern die aufziehenden Stürme einer neuen Weltordnung." Für Richard Kämmerlings von der Welt steckt in dieser Auszeichnung angesichts des gegenwärtigen politischen Klimas, in dem Debatten um nationale Identität die Öffentlichkeit bestimmen, ein politisches Statement. Mora befindet sich "auf Augenhöhe mit der Gegenwart" lobt auch Lothar Müller in der SZ und Tilman Spreckelsen unterstreicht in der FAZ, dass bei Mora "die Erfahrung von der widersprüchlichen Vielstimmigkeit der Welt ihren Ausdruck in einer adäquaten Vielstimmigkeit der Prosa findet."



Und überhaupt: Deutsche Literaturpreise, deren Vergabepolitik häufig als sexistisch eingeschätzt wird. Die SZ hat die Fakten ausgewertet, und Felix Stephan kommt dabei zu einem etwas differenzierterem Bild: Zwar ist es tatsächlich so, dass vor allem Männer ausgezeichnet werden, und dass im Durchschnitt die Preisträger Peter oder Michael heißen und um die fünfzig Jahre alt sind. "In der Spitze aber dominieren Frauen: Mit Daniela Strigl ist nicht nur die fleißigste Jurorin eine Frau. Auch die erfolgreichsten Autoren sind weiblich: Den ersten Platz teilen sich Sibylle Lewitscharoff und, nachdem ihr am Dienstag der Georg-Büchner-Preis zuerkannt wurde, Terézia Mora. Auch insgesamt steigt der Frauenanteil kontinuierlich: In den Jahren 2015 und 2017 lag er bei fünfzig Prozent, in diesem Jahr liegt er nur knapp darunter."



Paul Ingendaay besucht für die FAZ Novi Sad, die Heimat des großen europäischen Erzählers Aleksandar Tisma, dessen hoher Rang in der Literatur in einem krassen Missverhältnis zur Zahl seiner Leser steht, wie Ingendaay feststellen muss: "Es scheint, als hätte die neue Zeit Besseres zu tun, als diese aufwühlenden, aber auch brutalen Bücher zu lesen. Vielleicht ist das Problem noch viel allgemeiner. Es wäre möglich, dass die harte Erinnerungsliteratur der Jahrhundertmitte, die besonders von den 'Bloodlands' des Ostens, der Vernichtung der europäischen Juden, von Schuld und Verschweigen oder der völligen Entwurzelung handelt, durch den Tod ihrer Protagonisten allmählich aus dem Blick gerät, jedes Jahr ein bisschen mehr, und dass sie jüngeren Lesern, sofern es sie denn gibt, kaum noch vermittelbar ist."



Weitere Artikel: Claus-Jürgen Göpfert hat für die FR ein großes Gespräch mit Bodo Kirchhoff geführt. Im Tagesspiegel stimmt Gerrit Bartels auf den Ingeborg-Bachmann-Lesewettbewerb in Klagefurt ein. Niemals daran teilnehmen würden im übrigen Daniel Kehlmann, Marlene Streeruwitz und Martin Prinz, die das im Standard ausführlich begründen. Tobias Lehmkuhl hat in Berlin den Auftakt der Gastprofessur des Schriftstellers Édouard Louis besucht. Als Kritiker der deutschen Literatur ist Maxim Biller gescheitert, als Autor deutschsprachiger Literatur hingegen hat er sich seinen Platz in der Literaturgeschichte erfolgreich erschrieben, lautet Jan Wieles FAZ-Fazit nach Billers Heidelberger Poetikvorlesung. Auf chinesischen Bestseller-Listen tummeln sich mehr Bücher aus dem Westen als chinesische auf den westlichen Listen, hat Arno Widmann von der FR erfahren.



Besprochen werden Hans Falladas Erzählungsband "Junge Liebe zwischen Trümmern" (Tagesspiegel), Emil Ferris' hymnisch besprochener Comic "Am liebsten mag ich Monster" (Tagesspiegel), neue Romane aus Rumänien von Lavinia Branişte und Florin Lăzărescu (FAZ) sowie neue Kinder- und Jugendbücher (NZZ).