Kerstin Holm zeichnet in der FAZ ein sehr düsteres Bild von Russland, wo Putin jetzt seine vierte Amtszeit als Präsident antritt. Kritische Stimmen gibt es zwar immer noch, aber inzwischen herrscht eine große Depression, weil alle Proteste fruchlos bleiben: "Gegen die vor allem jüngeren, gut ausgebildeten Leute, die gegen Korruption und politische Willkür protestieren, kommen immer brutalere Mittel zum Einsatz. Als am Wochenende in Moskau Tausende dem Aufruf des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny folgten und auf die Straße gingen, traten ihnen neben nationalistischen Pro-Putin-Demonstranten erstmals auch Einheiten uniformierter 'Kosaken' entgegen, die mit Peitschen auf die Leute eindroschen. Die Polizei, die in der Hauptstadt mehr als siebenhundert Personen festnahm, ließ sie gewähren."



In der taz schreibt Klaus-Helge Donath zum gleichen Thema: "Putins Russland ist ein autoritäres System wie fast alle vorangegangenen russischen Regimes. Öffnet es sich, setzt es sich dem Risiko aus, den Zugriff auf die Gesellschaft und das außenpolitische Erpressungspotenzial zu verlieren. Das würde der Herrschaft der Geheimdienste im Innern ein Ende bereiten. Den Reifegrad hat Russland jedoch noch nicht erreicht." Und in der NZZ konstatiert Fabian Thunemann am Beispiel Putins: "Hinter autoritärer Willkür steckt oftmals rationales Kalkül."



Am 25. Mai stimmt die Republik Irland per Referendum über eine Legalisierung von Abtreibung ab. Viele WählerInnen sind noch unentschieden. Der Einfluss der Katholischen Kirche ist nach wie vor groß - aber nicht mehr wie einst, schreibt die irische Schriftstellerin Susan Mckay in der New York Times: "Die Kirche hat nicht mehr die gleiche moralische Autorität wie 1983. Es gab Enthüllungen von Kindesmissbrauch und Grausamkeit gegenüber schwangeren Frauen, Skandale, die die Kirche um jeden Preis verbergen wollte. Gleichzeitig wuchs die Frauenbewegung, und Frauen sprachen über ihre Erfahrungen mit Krisen-Schwangerschaften und Abtreibung. Und die Rückkehr irischer Emgranten aus liberaleren Ländern brachte den Wandel voran: Scheidung ist heute legal, die Homo-Ehe ebenfalls."



Das Land Berlin stuft eine Reihe von Morden in der Stadt in der Stadt in den Jahren 1992 bis 2001 nachträglich als rechtsextremistisch ein und reagiert damit auf Recherchen des Tagesspiegels und einer Wissenschaftlergruppe, berichtet Frank Jansen im Tagesspiegel: "Die Wissenschaftler orientierten sich an polizeilichen Definitionen zu rechter Kriminalität. Die Innenminister von Bund und Ländern hatten 2001 neue, weiter gefasste Kriterien eingeführt. Trotzdem weigern sich die meisten Bundesländer bis heute, mutmaßlich rechte Tötungsdelikte, die als unpolitisch eingestuft sind, nochmal zu prüfen. Eine systematische Untersuchung haben außer Berlin bislang nur Brandenburg und Sachsen-Anhalt vorgenommen."



Jansen legt im Tagesspiegel auch fünf Thesen zum Zschäpe-Prozess vor, der nun genau fünf Jahre dauert - eine davon: "Der NSU ist wieder möglich." Der Staat habe das Phänomen zwar besser im Blick, "die Ermittlungen belegen aber auch, dass Teile der Szene weiterhin zum bewaffneten Kampf neigen. Erst recht seit dem enormen Zustrom von Flüchtlingen."