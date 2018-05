Castorfs Wahnsinnsensemle beim "Faust". Foto: Thomas Aurin





Am Wochenende wurde das Berliner Theatertreffen mit Frank Castorfs siebenstündigem "Faust" eröffnet. In der SZ ist Christine Dössel ganz erschlagen von dieser 20 Tonnen schweren Inszenierung, doch die 500.000 Euro, die die Wiederaufnahme gekostet hat, waren es wert, meint sie: "Ein Alters- und Meisterwerk Castorfs, in dem noch einmal zusammenkommt, was seine Volksbühnen-Ära prägte - angefangen bei der politischen Lesart der Stoffe (hier: der französische Algerienkrieg als historische Unterlage für Faust als weißen, übergriffigen Sabbergreis und Kolonisator), bis hin zu diesen expressiven Wahnsinnsschauspielern, denen man mal wieder fasziniert erliegt. Und in die man sich reihum verliebt: die radikalen Volksbühnen-Partisanen Marc Hosemann, Martin Wuttke, Alexander Scheer und Sophie Rois, die unvergleichliche Valery Tscheplanowa, die Granate Thelma Buabeng, die Circe Lilith Stangenberg, der rohe Frank Büttner - all diese Ausnahmekünstler, die eine so irre Kraft und Freiheit ausstrahlen; gerade auch die Frauen, deren Nacktheit und Sexiness erst mal ein Schock ist. Die aber so autark und selbstbewusst sind, dass man sich mit seinen politisch korrekten Bedenken ganz bieder vorkommt. Es ist das Beste der alten Volksbühne, das an diesem Abend noch einmal aufleuchtete und Wunderfunken sprühte. Aber es gibt kein Zurück mehr."



Tagesspiegel-Kritiker Rüdiger Schaper bekundet einmal mehr sein Unbehagen an Castorf: "Wer schreit, hat Recht. So ist das bei Castorf; Lautstärke als exzessiv gebrauchtes Stilmittel. Der Grundton nicht nur dieser Inszenierung liegt zwischen Hysterie und Häme." In der Nachtkritik, die die Stücke des Theatertreffens von außen betrachten lässt, erkennt die Politikwissenschaftlerin Paula Irmschler im "Faust" das "Star Wars der Theaterleute", und ebenda bespricht Juso-Chef Kevin Kühnert reichlich abgeklärt die Eribon-Inszenierung "Rückkehr nach Reims" der Schaubühne von Thomas Ostermeier und mit Nina Hoss.





Bloggerin An zwischen Laufsteg und Sweatshop. Bild Tanja Dorendorf / T+T Fotografie.



Begeistert berichtet NZZ-Kritikerin Katja Baigger vom Stück "Sweatshop - Deadly Fashion", mit dem Sebastian Nübling und Güzin Kar den Untergang des Homo Zalando auf die Zürcher Pfauenbühne brachten: "Der 'Mode-Ticker' mit Trends, Sale und Super-Sale sowie angeblicher Nachhaltigkeit taktet den Alltag der westlichen Welt. Er spiegelt sich in dem täglichen Instagram-Wahnsinn der Teenager, dem Shopping per Klick, den Selfies, dem Kampf von Influencern um Follower. Hinter dem schillernden Catwalk-Gebaren der westlichen Welt aber sitzen Fabrikarbeiterinnen in Sweatshops, die in den Schwellenländern unter widrigen Umständen Kleider für diese narzisstische Selbstinszenierung nähen. Fünf Jahre nach der grössten Industriekatastrophe von Bangladesh, als das Geschäftsgebäude 'Rana Plaza' einstürzte und über 1100 Arbeiterinnen und Arbeiter ums Leben kamen, sind die Sicherheitsbedingungen in vielen Textilfabriken noch immer desolat. Diese Fakten zum Stück liefert ein Vampir-Mädchen, das von den Mode-Bloggern angeschrien wird: Von einem T-Shirt, das bei uns für 29 Franken verkauft werde, bekomme die Arbeiterin 18 Rappen."



Besprochen werden die Hommage an Komikerin Liesl Karlstadt am Münchner Residenztheater (SZ, Nachtkritik), Volker Löschs Inszenierung von Hans Falladas "Kleiner Mann, was nun?" am Nationaltheater Mannheim (Nachtkritik) und Franz-Xaver Mayrs Dürrenmatt-Inszenierung "Romulus der Große" am Theater Basel (FAZ).