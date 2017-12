Das sich bereits im Sommer in seinem Essay "Zwischen Deko und Diskurs" konstatierte Schisma zwischen Markt- und Kuratorenkunst hat sich im Superkunstjahr 2017 noch weiter vertieft, glaubt der Kunstwissenschaftlerin einem imveröffentlichten Vortrag. Mit Blick auf Debatten um kulturelle Aneignung, wie etwa im Fall von unser Resümee ), komme der Kunst aber zumindest diezu Gute: "So gerne man dem Kapitalismus - also dem gewinnorientierten, auf Spekulation getrimmten Denken - vorhält, keine Werte und keine Moral zu kennen, so sehr kann gerade das zum Vorteil für eine Kunst werden, die unter den Druck moralischer Rechtfertigung gerät. Denn soweit der Markt amoralisch ist, herrscht auf ihm auch nicht jener Druck; vielmehr lässt er der Kunst in moralischer Hinsicht Freiheit. Daran zeigt sich eine. Beide kommen darin überein, die Phantasie über die Moral zu stellen, auch wenn jene jeweils eine ganz andere Ausprägung annimmt."Im stellt Joanne Moorhead die Organisation Advancing Women Artists vor, die in florentinischen Kirchen undwiederentdeckt: "Eine Besonderheit in der Geschichte der Künstlerinnen in der Renaissance ist, dass sie in ihrer eigenen Zeit mehr Wertschätzung erfahren haben als später. Nach Angaben des feministischen Kunstaktivistenkollektivs Guerilla Girls verdienen bildende Künstlerinnen 81 Cent für jeden Dollar, den ein männlicher Künstler verdient. Aber in der Renaissance und im Barock, so Falcone, seien Malerinnen wie Nelli und Gentileschi für ihre Arbeitworden: Einmal habe Gentileschi fünfmal mehr verdient als ihre männlichen Kollegen. Als Porträtmalerinnen wurden sie besonders geschätzt, weil Porträts verwendet wurden, um Heiratsgeschäfte zu gewinnen."Fasziniert hat sich Jens Hinrichsen imtraditionelle und moderne Kunst derim Me Collectors Room in Berlin angesehen , wenngleich er Kommentare mit Hintergrundwissen vermisst: "So ist der Australier(Joolama) mit einem zeichenhaften Quadrat von 1991 vertreten, in dem ein schwarzer Keil eine ockerbraune Formation zerreißt. Immerhin verrät hier der Titel 'Cyclone Tracy', dass sich der Maler auf das konkrete Ereignis eines Wirbelsturms bezieht, der im Dezember 1974 Darwin verwüstete. Als der 1998 verstorbene Thomas in einem Museum auf Bilder vonstieß, soll er übrigens ausgerufen haben: 'Wer ist der Typ, der so malt wie ich?' Eine Anekdote, die auch ein Licht auf die Ungerechtigkeiten der Kunstwelt wirft - und auf dieüberhaupt."Weiteres: Im freut sich Elke Linda Buchholz über die Wiederentdeckung des Expressionisten, dem die Villa Oppenheim und das Potsdam Museum aktuell eine Doppelausstellung widmen. In der betrachtet Tania Martini ein, in demdie Ermordung seines Sohnes nachstellt.Besprochen wird die von dem Künstlerkuratierte Ausstellung "Evidentiary Realist" in der Berliner Nome Gallery ( taz ) und die Ausstellung ". Metamorphosen" in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. ().