Fasziniert hat sich-Kritiker Till Briegleb die Ausstellung "Afro-Tech and the Future of Re-Invention" angesehen, die verschiedene Positionen des "" zeigt: "Da sich der berühmte schwarze Protestslogan 'Freedom in our lifetime' bis heute nicht wirklich erfüllt hat, sind in den zwanzig künstlerischen Positionen, die im Dortmunder U vorgestellt werden, sehnsuchtsvolle und kämpferischedas Prinzip vieler Arbeiten. Tabita Rezaires Videocollage über den, den große Internetfirmen wieauf Afrika ausüben, behauptet, dass die Glasfaserkabel im Meer die gleichen Routen zwischen den Kontinenten ziehen wie die einstigen Sklavenhändler beim Atlantischen Dreieckshandel. Als Alternative zur digital wiederholten Geschichte der Versklavung Afrikas entwickelt Rezaire eine spiritistische' des Wassers, in der alles Wissen flüssig gespeichert sei."-Kritiker Karl-Heinz Lüdeking fragt sich nach einem Besuch in der Ausstellung in der Londoner National Portrait Gallery, weshalb Cezannes Porträts meistundzeigen: "Wenn Cézan­ne in sei­nen Por­träts die Fi­xie­rung des Ge­gen­übers mit dem aus­wei­chen­den Blick zur Sei­te ver­eint, dann passt das ge­nau­so we­nig zu­sam­men wie das Se­hen und das Ge­se­hen­wer­den. Die­se Dif­fe­renz stei­gert sich bei Cézan­ne des­halb zu ei­nem dra­ma­ti­schen, weil al­les, was er malt, we­der selbst se­hen, noch von ir­gend­wo­her ge­se­hen wer­den will."Besprochen werden außerdem eine Werkschau der Künstlerin(die außerdem mit dem Wilhelm-Lehmbruck-Preis der Stadt Duisburg ausgezeichnet wird) im Lehmbruck-Museum in Duisburg ( taz ), die Ausstellung "" im Luma-Westbau Zürich ( NZZ ) und eine-Ausstellung im Kunstraum Kreuzberg ( Berliner Zeitung ).