Das heutige Cover derist als Mantel gestaltet, rechts die Aufmacher-, links die Rückseite.In sieht sich Zoya Sheftalovich die Cover der deran, die klar machen, dass auf Macron kein Zuckerschlecken wartet. Die kommunistische, die der Mélenchon-Linken am nächsten steht, denkt gar nicht daran, dem neuen Präsidenten eine Chance zu geben. Sie titelt nicht mit Macron, sondern mit kommenden Protesten: "Einebeginnt."Anne Applebaum tut in derdas Richtige: einen Schritt zurückgehen und sich erstmal klar machen,ist: "Seitist niemand mit einer derartigen Geschwindigkeit an die Spitze des öffentlichen Lebens in Frankreich gesprungen. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat kein einziger anderer Politiker die Präsidentschaftswahlenoder eine Parlamentsbasis erobert. Abgesehen von einigen späten Gesten hatte er kaum Unterstützung vom. Wenige schätzten die Chancen dieses Mannes, der aus einer unattraktiven Stadt kommt, als groß ein, als er seine Kandidatur erklärte."Spöttischer geht es Andy Borowitz iman: "Am Sonntag haben die Franzosen es zum Verdruss der Amerikaner geschafft, ihrezu behaupten. Millionen französische Bürger legten eine Pause ein und feierten, dass sie um einiges smarter sind als ihre Alliierten auf der anderen Seite des Atlantik."Im Interview mit Tristan Berteloot von warnt der Historiker und Rechtsextremismus-Expertedavor, den relativen Misserfolg desschon als Niederlage zu missdeuten: "Kein Wunschdenken. Selbst wenn das Abstimmungsergebnis nicht sehr hoch ist, bedeutet es, wie in den Wahlen der letzten Jahre, dass es eineauf Rechtsextremismus in der Bevölkerung gibt. Wenn Marine Le Pen schnell und deutlich handelt, um ihre Linie mehr am Kreuzungspunkt der verschiedenen rechten Strömungen anzusiedeln, behält sich gute Perspektiven."Fürist das Glas, bei aller Erleichterung über den französischen Wahlausgang, nur halb voll, bekennt er im: Da ist der immerhin doch große Erfolg des Front national. Da ist der nach wie vor riesige Widerstand gegen nötige Reformen in Frankreich. Und auch die Problemesind ungelöst: "Macron's proposals for- a common fiscal policy, a joint finance minister, some shared debt, and completion of the banking union - will not go down well with. Above all, he has promised a 'Europe that protects'. Yes. But how? So this is only a reprieve. Everything remains to be done. And Europe is still drinking in the."Die Rolle der beleuchtet Jean-Marie Pottier in: Dort ist die Zustimmung zu Macron mitbesonders hoch. Das ist erstaunlich, denn die Bretagne galt jahrhundertelang als Bastion des. Es ist "die Region, die sich gegen diesträubte und wo es im Jahr 1791 den größten Anteil von Priestern gab, die dem neuen Zivilstand der Priesterschaft nicht zustimmen wollten. Hier geschah die Dechristinaisierung sehr viel später als überall sonst. Die Region wurde sehr vielund urbansiert. Und sie ist heute eine Region, wo diegeringer ist als im Schnitt, wo die Erfolgsquote bei den Abis und in den Studien höher ist, wo die ganz Reichen ein wenig weniger reich und die ganz Armen ein wenig weniger arm sind, und wo es weniger alleinerziehende Eltern gibt."Thomas Schmid mahnt in der: "Le Pen hat Macron als Hänfling verspottet, dervon Angela Merkel hänge. Die Bundesregierung täte daher gut daran, Macron entgegenzukommen, ihm Raum zu geben. Wenn er im Wahlkampf die EU und die Politik der Bundesregierung kritisiert hat, tat er das nicht nur, um einerentgegenzukommen. Er hat ja Recht, Deutschlands Beharren auf einer soliden Haushaltspolitik im ganzen Euroraum hat ja nicht nur gute Folgen gezeitigt."Derin Europa ist vorerst gestoppt, jetzt muss sich die meint die Politologinin der, auch wenn sie ahnt, dass es dafür keine politischen Mehrheiten gibt. Ihr Wunsch: "Ein Markt, eine Währung, eine Demokratie muss jetzt das Ziel sein, wenn Markt und Währung nicht aufs Spiel gesetzt werden sollen. Denn eine Währung ist schon ein Gesellschaftsvertrag, der jetzt endlich mit einerkomplettiert werden muss. Es sollte also in den nächsten Monaten um Dinge gehen, die wehtun: um Eurobonds oder eine europäische Arbeitslosenversicherung. Um eine wirkliche Bankenunion und eine gemeinsame Einlagensicherung. Kurz: um den gemeinsamen, der erst der Kitt für eine wirkliche politische Einheit ist." Und: Deutschland müsse seine "Pole-position in Europa beenden".