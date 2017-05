Hin und weg ist Andreas Kilb in dervon derSchau im C/O Berlin , durch dessen Fotografie das Leben nur so flutete: "Noch immer springen einem die meisten dieser Bilder. Die KGB-Agenten bei der Maiparade in Moskau. Die tanzenden Slumbewohner in Tokio. Die Zuschauer beim Begräbnis des Kommunisten Maurice Thorez. Der Boxer Muhammad Ali in Kleins Filmporträt von 1969. Der bemalte Oberkörper des Fußballspielers Eric Cantona." Im schrieb Bernhard Schulz: "Nicht dereines Cartier-Bresson ist Kleins Methode und Ziel, sondern diedes Augenblicks, das pralle Leben und seine Situationskomik."Dielässt den Kunstdiskurs ebenso verarmen wie der Inhaltismus, schreibt-Kritiker Kolja Reichert vor Eröffnung des nächsten Großevents am Wochenende, der Biennale in Venedig. Er will mehr, auch über' Gemälde 'Open Casket' ( mehr hier ) und dessen rabiaten Pinselstrich, der in seinen Augen durchaus die Gewalt fortschreibe: "So gesehen, ist nichtdie Ikonoklastin. Schutz ist es, die der Ikone zwar nicht, wie einst üblich, die Nase abgeschlagen hat, aber die bereits abgeschlagene Nase doch immerhinhat. Ist es nicht nachvollziehbar und interessant, dass schwarze Künstlerwiederum vor das Gemälde stellten? Durfte Schutz also dieses Bild malen? Warum nicht? Durfte Black dessen Zerstörung fordern? Warum nicht? Sollte es zerstört werden? Wozu?"Weiteres: Für den besucht Rüdiger Schaper vor Eröffnung der Biennale in Venedig schon mal die Glas-Werkstätten von: "Auf Murano entstand eine kleine, abgeschlossene Welt, mit einer. Die Geheimnisse der Glasproduktion wurden in den Familien weitergereicht. Man kopierte einander, klaute Ideen. Im Grunde ist es bis heute so." Besprochen wird die Ausstellung "2 oder 3 Tiger" im Haus der Kulturen der Welt ( taz ).