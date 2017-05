Heute beginnt das Berliner Theatertreffen . Peter von Becker vermisst imvor allem eines: die beste Inszenierung des Jahres: "Das Theatertreffen wollte immer mehr sein als. Zum Kriterium des 'Bemerkenswerten' gehört auch die zeitgenössische Brisanz, gepaart mit künstlerischer Brillanz... Man stelle sich nur vor, Edgar Selge hätte seine grandiose Verkörperung von'Unterwerfung' - die Vision der Wahl eines islamischen Präsidenten in Frankreich im Jahr 2022 - jetzt zur Eröffnung des Treffens gespielt: am Vorabend dieser französischen Wahl!"Rüdiger Schaper stört sich , ebenfalls im, an den zusätzlich eingeladenen internationalen Produktionen: "Das weicht das Jury-Prinzip auf, es relativiert den Charakter des Theatertreffens." Katrin Bettina Müller freut sich in derdennoch ganz besonders auf das postdramatische Theater der britischen GruppeSimon Strauss beklagt unterdessen in derdie schwindene Bedeutung desals eine Art "intellektuellen Aufseher über das kreative Geschehen". Im guten alten Westen der Stadt trifft er den alten Schubühnen-Dramaturgen: "Was ihn am gegenwärtigen Theater am tiefsten schmerzt, ist dessen Hang zur 'Literaturabschaffung'. Für ihn, dem die Rückbindung an die Literatur als Kernkompetenz des Theaters gilt, ist die momentane 'Antikonjunktur für Theaterstücke' unverständlich. Der Dramaturg sei heute im besten Falle noch ein ''."Besprochen werdenOper "Genoveva" am Nationaltheater Mannheim (Raffiniert und stimming findet Wolfgang Sandner in derdie Inszenierung,in der Titelrolle "herausragend"),Choreografie "nicht schlafen" bei den Maifestspielen in Wiesbaden ( FR ), Stéphane Bittouns Kammerspiel-Agententhriller "Der Tag, an dem es Nelken regnete" im Frankfurter Mousonturm ( FR ).