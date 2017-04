In seinem ersten Dokumentarfilm "Wrong Elements" befasst sichder Autor mit dem Schicksal der Kindersoldaten aus, die jahrelang im Auftrag von Joseph Kony mordeten. Fürhat Felix Stephan ein ausführliches Gespräch mit dem Schriftsteller über dessen Film geführt . Unter anderem geht es darum, warum er sich darin mit den Tätern und nicht mit den Opfern des Konflikts beschäftigt: "Das vielleicht faszinierendste Beispiel ist. Er wurde nach eigenen Angaben als 14-Jähriger entführt; vielleicht war er auch erst neun oder zehn Jahre alt. Er stieg dann in den Reihen der LRA auf, bis er zum Führungsstab gehörte. Ongwen ist." Dass auch die ugandische Armee Kriegsverbrechen beging, ist juristische dagegen nicht relevant: "Der Internationale Gerichtshof in Den Haag argumentiert ganz offiziell, dass die Entscheidungen der ugandischen Armee getroffen worden waren, bevor der Gerichtshof überhaupt gegründet wurde, weshalb sielägen. Heute ist der einzige, der wegen der grauenhaften Verbrechen, die während dieses Krieges begangen wurden, vor Gericht steht, Dominic Ongwen."Nach Ekkehard Knörers gestriger Lobeshymne, rät nun auch-Kritiker Toby Ashraf nach der Sichtung von "Der traumhafte Weg" dringend dazu, sich "von der Eigenwilligkeit einerin jedem Fall verführen zu lassen." Auch Dietmar Dath ist in derhin und weg: ", selten, schön."Im gratuliert Michael Girke dem Filmkritikerzum 80. Geburtstag: "Sein Filmschreiben ist immer auch Erinnerungsarbeit gewesen, Bewusstmachung des Gespräches, das Filme und Menschen über Zeiten hinweg miteinander führen. ... Seine Sprache ist von Cuts durchsetzt, macht so beständig ungesehene, unvermutete Zusammenhänge sichtbar." Als Hommage an Färber zeigt das Berliner Kino Brotfabrik heute Abend"Sansho Dayu" aus dem Jahr 1954 als 35mm-Kopie.Weitere Artikel: Für den interviewt Sven von Reden den Regisseur, dessen dessen beim Filmfestival Crossing Europe in Linz gezeigter Film "Chez Nous" implizit davon handelt, wie sich die Mitte der französischen Gesellschaft für denzu begeistern beginnt. Geri Krebs resümiert in derdas Dokumentarfilmfestival in Nyon. Christine Stöckel stellt in dervor, die auf ihrem Blog die Tonspuren der Film-Audiodeskriptionen für Blinde bewertet.Besprochen werdenDebüt "Siebzehn" ( Standard ),Comic-Blockbuster "Guardians of the Galaxy Vol. 2", der laut Andrey Arnold von der Presse "das Beste ist, was unsere Blockbusterkino-Galaxie zu bieten hat", und die Serie "Sneaky Pete" ( Freitag ).