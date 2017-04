hat ihre Basis in Hénin-Beaumont in der Picardie, wo der Front national über 30 Prozent hat und den Bürgemeister stellt. Im Interview mit Anne Sogno vomerzählt Gabriel d'Harcourt, Chefredakteur der Regionalzeitung, die eine Wahlempfehlung gegen Le Pen ausgeprochen hat, vom täglichen Druck auf die Zeitung - unter anderem mit Dutzenden von Gegendarstellungen. "Die Journalisten derwerden permanentem Druck ausgesetzt. Sie werden nicht in öffentliche Versammlungen zugelassen, werden lauthals beschimpft oder mit Mails belästigt, sofern sie nicht dieder Stadt wiedergeben. Es ist schwierig für sie, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Jeden Monat werden sie in Artikeln der städtischen Zeitungen karikiert."Der Linkspopulistweigert sich, eine Wahlempfehlung gegen Marine Le Pen zu geben - sein persönliches Votum im zweiten Wahlgang will er nicht bekannt geben (mehr hier ). Die Mitglieder seiner Organisation werden am 2. Mai über ihr Votum abstimmen. In schreibt der Student Baudouin Woehl, der für Mélenchon Wahlkampf gemacht hat: "Eine Enthaltung wäre heute eine Art dermit dem Risiko, das System in Zukunft überhaupt nicht mehr verändern zu können. Ich werde gegen Madame Le Pen stimmen. Und das impliziert, dass ich für Emmanuel Macron stimme. Ich schäme mich dessen nicht."Nicht nur diedroht durch Enthaltung oder sogar Stimmen für Le Pen, noch für eine Katastrophe im zweiten Wahlgang zu sorgen. Auch die, die mit François Fillon verbunden waren, schwanken. Und das gilt nicht nur für die fundamentalistischen Abtreibungsgegner, berichten Cécile Chambraud et Gaëlle Dupont in: Als vor 15 Jahren Jean-Marie Le Pen in die zweite Runde kam, hätte sich die französische Bischofskonferenz noch klar für Jacques Chirac ausgesprochen. "Dieses Mal hat die Conférence des évêques de France (CEF) zwar ein Konmmuniqué herausgegeben, aber der Text ist, dass er jede Option legitimiert."Der Politologeentwirft in einem Plädoyer gegen die EU undin dereine Art Maßeinheit für eine gerade noch zu verstehende Öffentlichkeit. Die EU entspräche "26 Streeck" und würde den Grenzwert bei weitem überschreiten: Denn "ein durch­schnitt­lich be­gab­ter ver­glei­chen­der Po­li­tik­wis­senschaft­ler braucht min­des­tens ein Jahr­zehnt, um selbst einan­nä­hernd zu 'ver­ste­hen'. Ei­ne '', auf die sich ei­ne eu­ro­päi­sche Po­pu­lar­de­mo­kra­tie grün­den könn­te, gibt es vor al­lem des­halb nicht."Gestern hatin dereinen bestürzenden Satz geschrieben: "Sozialdemokraten waren wie Juden die ersten Opfer des Holocaustes." (Unser Resümee ) Die Medien, die mit Gabriels heroischem Einsatz für regierugskritische NGOs in Israel und Benjamin Netanjahus empörender Gesprächsabsage beschäftigt waren, sind. Immerhin hat das Auswärtige Amt per Tweet bedauert . Es hätte statt "des Holocaustes" (was nebenbei falsches Deutsch ist) in Wirklichkeit "" heißen sollen. Das kann man ja mal verwechseln!