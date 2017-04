Angesichts des desolatenist Theresa Mays Vorstoß für vorgezogene Neuwahlen einall der Briten, die in der EU bleiben wollten, schreibt eine zornige Anne Perkins im. "Sie wird mit Sicherheit eine große Mehrheit einfahren, die es ihr erlauben wird, die Brexit-Verhandlungen zu führen wie sie will. Es wird keine Verpflichtung mehr für sie geben, diezu berücksichtigen. Sie wird die Remainer in England gänzlich entmachtet lassen. Sie hat einunvermeidlich gemacht und eine Abstimmung über die Grenze in Nordirland unendlich wahrscheinlicher. Sie setzt die Politik in einer Weise zurück, die die. Wir werden diesen Tag alle bereuen."Ein kluger Schachzug - denn natürlich hatvon den früheren Neuwahlen viele Vorteile, meint dagegen Jonathan Freedland ebenfalls im: "Der offensichtlichste hat mit demzu tun. Brexit hat jetzt ein doppeltes Mandat. Nicht zufrieden mit dem Referendum von 2016 hat May entschieden, diese Entscheidung mit einem Wahlsieg zu besiegeln. E wird den wahrscheinlichen Sieg des 8. Juni alsverbuchen. Die Remainer werden zu verkraften haben, dass der Abschied von der EU vom britischen Volk innerhalb eines Jahres doppelt bestätigt wurde."Jane Winterson sieht sich imdie immer sehr instruktiven Cover deran, allen voran der: "Beherrscht von einer riesigen Nahaufnahme einer maliziös lächelnden Premierministerin, sagt die Überschrift, dass May beschlossen habe, ''. Kein Zweifel, wer diese Vandalen sein sollen, einerseits ungewählte Mitglieder des House of Lords und andererseits dieder Wähler, die nicht für den Brexit stimmten." Die schottische Ausgabe dertitelt übrigens anders.Die Soziologenund analysieren inden, sowohl der Rechtspopulistin Marine Le Pen als auch des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon, dessen Maxime lautet "Egal was das Problem ist, die": "Dem von den Kandidaten angerufenen Volk stehen als antithetische Figur die '' gegenüber, denen die Wurzeln in der Nation fehlen. Sie werden als '' angeprangert, und wer der Elite angehört ist vor allem Agent ihrer Reproduktion. Die Interessen der Elite können nicht denen des Volks entsprechen, abgrundtief klafft die soziale und kulturelle. Diese Opposition zu den 'Eliten', die mit dem Anspruch verbunden wird, das Volk zu verkörpern, ist als wesentlicherzu kritisieren: Wie soll eine Repräsentation dies Versprechen halten, da in ihr die Trennung doch unweigerlich festgeschrieben ist? Durch welches Wunder sollen die selbsternannten Repräsentanten des Volks zugleich mit ihm verschmelzen?"Marc Zitzmann unterhält sich für diemit zwei französischen Lehrern, die diein ihrer heutigen Form kritisieren, weil sie sich zu stark gegen Muslime richte. Früher habe manwalten lassen, meint die Lehrerin Florine Leplâtre: "Das Gebot der Neutralität, das einst bloß für diegalt - für die Lehrer, die Programme, die Räumlichkeiten -, hat der neue Laizismus auf dieausgedehnt. Schüler sollen ihren Glauben nicht zur Schau tragen, ja am besten gar nicht erwähnen. Aber wie kann ich als Französischlehrerin eineanstoßen oder über die Gründermythen, wenn niemand im Klassenzimmer sich traut, auf die religiöse Komponente dieser Texte hinzuweisen?"Das Ja deswurde durch Einschüchterung und wohl auch Mauschelei erreicht, schreibt Bülent Mümay in der. Und "im Grunde bedeuten die Ergebnisseeinen Sieg. Vor allem nicht für Erdogan., 1994 von ihm selbst und seither von seiner Partei regiert, stimmte mit Nein. Nach vielen Jahren verlor er auch die. Siebzehn von dreißig Großstädten, darunter die Industriezentren und Tourismusmetropolen, sagtenzur Palastregierung."In der sieht Arno Widmann dasals Menetekel für die EU - die. "Europa ist nur in unserer Fantasie der Hort von Freiheit und Demokratie. Europa zerbröckelt nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch. ... Das Referendum in der Türkei könnte uns helfen zu erkennen, dass wir wieder einmal in einer Phase leben, in der- demokratisch oder undemokratisch - sich die Freiheit genommen haben. Und da gilt: "Die Freiheit der Wölfe ist der Tod der Lämmer". Kein Wunder, dass in dieser Situation jeder ein Wolf sein möchte: 'Macht die USA, macht die Türkei, macht Frankreich, macht Indien, macht Deutschland, mach Großbritannien usw. wieder groß'. Jeweils natürlich. Am Ende werden sie allesamt wieder kleiner sein, als sie es waren, bevor sie aufbrachen, wieder groß zu sein."