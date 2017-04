Im Interview mit der plädiert der Frankfurter Intendantkurz vor seinem Weggang für einen kompletten Neubau von Schauspiel und Oper. Eine Sanierung, meint er, sei ja keinem mehr zuzumuten, bereits jetzt hat ein neues Gutachten die anfallenden Kosten von 280 auf 500 Millionen Euro erhöht: "Die Situation erfordert zumindest, dass es keine Denkverbote geben darf; vielleicht ist es sogar, großes Wort, Zeit für Visionen...In Köln gab es: Zunächst eine Entscheidung für einen Neubau. Diese Entscheidung wurde revidiert aufgrund des Einspruchs der scheidenden, sehr einflussreichen Schauspiel-Intendantin. Dann war Karin Beier weg und ihr Nachfolger schlägt sich nun mit den verheerenden Folgen vonundherum. Köln ist ein Menetekel, in Düsseldorf erweisen sich Umbau und Sanierung des Hauses ebenfalls als eine."ist der neue Star unter den Weltsopranen, weiß Jan Brachmann in der, er hat sie in Paris erlebt, in Rimski-Korsakows Frühlingsmärchen "Schneeflöckchen", das Mikhail Tcherniakov so betörend wie erschreckend auf die Bühne gebracht hat: "Zum innigen Dialog zwischen Schneeflöckchen und Frühlingsfee, durch die zart-kühne Waldgeistmusik mit ihren ungewöhnlichen Akkordfolgen eingeleitet, fangen im letzten Akt sogar die Bäume an zu tanzen. Es ist ein."Weiteres: Im verabschiedet Peter von Becker das Theatermonster Claus Peymann mit einem großen Porträt: "Einund. Ein Wahrsager, Großmaul und Lügenmeister, in der freien Rede darin auch seinem Idol Thomas Bernhard nah." In der stellt Georg-Friedrich Kühn nach Neuinszeneirungen in Berlin und Hamburg fest, dass Richard Strauss' "Frau ohne Schatten" eigentlich nicht mehr sinnvoll aufgeführt werden kann: "Schon bei der Uraufführung 1919 in Wien fühlte das Publikum sich gleichsam." In der berichtet Iwona Uberman, dass Regisseur Oliver Frljić mit seinem provokanten Anti-Kirchen-Stück "Klątwa" ("Der Fluch") den erwarteten Aufschreib ausgelöst hat.Besprochen werden"Liebesgeschichten und Heiratssachen" an der Wiener Burg (), Robert Borgmanns "Kirschgarten"-Inszenierung in Stuttgart () und"Un ballo in maschera" mit Piotr Beczala an der Wiener Staatsoper ( Standard