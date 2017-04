hat diebeantragt. Im Gespräch mit Michael Hesse von der erklärt er, dass er sichbetrachtet, obwohl er weiterhin inleben will. Als Nachfahre aus Deutschland vertriebener Juden, hat er hier Anspruch auf die Staatsbürgerschaft: "Mein Großvater väterlicherseits wollte im Krieg gegen die Deutschen kämpfen und ging aufseiten der Alliierten in den Krieg. Er landete 1944 in der Normandie. Er agierte als Übersetzer für die Einheiten, die deutsche Offiziere gefangen nahmen. Er wurde in Großbritannien eingebürgert. Nun benötigen wir seine Papiere, um die Einbürgerung voranzubringen, diewar bislang sehr hilfreich. Meine Schwester und ich stellen die Anträge für die Einbürgerung."Nach denmuss sich der siegreiche Kandidat (die weibliche Form ersparen wir uns hier) eine Parlamentsmehrheit suchen, und das wird nicht leicht, denn die beiden bis vor kurzemder moderaten Linken und Rechten zerbröckeln, schreibt Pierre Briançon inund zitiert den Politologen: einer der Gründe, dass die Sozialistische Partei und die gemäßigte Rechte "den Herausforderungen nicht gewachsen sind, liegt darin, dass die Themen, über die sie streiten - etwa Wirtschaft und Wohlfahrt - nicht die wichtigsten Themen in der aktuellen Debatte sind. 'Diebei Immigration, Europa, Globalisierung zeigt sich in der Frage, ob man für einLand ist', sagt Grunberg. Bei den Top 4-Kandidaten sind Le Pen und Mélenchon für eine ähnliche 'geschlossene' Politik bei Handel, EU, außenpolitik und dem Euro - nur bei Immigration unterscheiden sie sich."Das Feuilleton derhat Stimmen aus Deutschland zu denund ihre Bedeutung für die Zukunft der EU gesammelt.kann das Gejammer über Le Pen nicht mehr hören und setzt auf Emmanuel Macron. Warum den Zerfall der etablierten Parteien nicht als, aber auch für Europa betrachten? "Die relevante Frage ist doch nicht das 'Für' oder 'Gegen' Brüs­sel, sondern nur das 'Wie' einer Kooperation, die vorangetrieben werden muss. Ein 'Weiter so' mit demokratisch entmündigten Völkern, die über ökonomische Anreize zur Ordnung gerufen wer­den, besiegelt den Zerfall. Hier nur zwei Schlagwörter: Wollen wir einen gemeinsamen europäi­schen Wirtschaftsraum im Interesse der Konzerne? Oder wollen wir nach Brexit und Trump ein global handlungsfähiges Kerneuropa, weil unsere Natio­nalstaatensind, als dass jeder von ihnen alleine unsre liberale Lebensform verteidigen und auf die poli­tische Gestaltung eines wild gewordenen Finanzmarktkapitalismus Einfluss nehmen könnte?""Alles außer Le Pen", ist die oberflächliche Antwort der Deutschen auf das Drama der französischen Wahlen, kritisiert Klaus Geiger in der. Auch nach einem Sieg eines gemäßigten Kandidaten werde sich das deutsch-französische Verhältnis verändern. Besonders beobachtet Geiger, dass "Macrons und Fillonsentschlossener sind als das, was in Deutschland auf dem Markt ist. Die deutschen Parteien wollen die Kardinalkrisen des Kontinents vor allem imlösen. In Frankreich aber kann sich kein Politiker erlauben, die radikalen Frexit-Ideen der Marine Le Pen mitzu kontern."Das Referendum in der Türkei hat auch gezeigt, dass die Idee der Demokratie bei den Türken keineswegs tot ist, schreibt der türkische Autorim: "Fast die Hälfte der Wahlberechtigten hat sich alsgegenüber einer manipulativen und gewaltvollen staatlichen Kampagne gezeigt. Bei ihnen handelt es sich um einemit säkularen, religiösen, türkischen, kurdischen, linken und konservativen Wählern. Auf sie können wir bauen für eine Vision, die der Rückkehr nationalistischer Bewegungen überall in Europa etwas entgegenhält - nicht zuletzt, weil sie den, deren Möglichkeit diese Bewegungen bestreiten."