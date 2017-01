Béligh Nabli führt fürein Gespräch mit dem Soziologenüber Multikulturalismus, der in Frankreich eher als "" bezeichnet wird, also als ein Denken in "Communities". Das Dumme ist nur, dass diese Gemeinschaften oft nur in den Köpfen derer existieren, die sie für sich in Beschlag nehmen wollen: "Damit es so etwas wie Gemeinschaft gibt, brauchen die Sozialwissenschaften ein nachvollziehbares Gefühl, dass eine Gruppe von Menschen eine selbe Beziehung zur Welt pflegt und dass es also eine Forderung nach einemder Gruppe gibt. Aber wenn wir zum Beispiel von den Muslimen in Frankreich sprechen, oder auch von den Immigranten und ihren Kindern, stellt die Soziologie fest, dass esein solches Gefühl der Zugehörigkeit gibt. Folglich setzt der Diskurs des 'Kommunitarismus' Communities voraus, die in den meisten Fällen gar nicht existieren."