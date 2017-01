Viele Interviews zum Wochenende: Für den hat sich Christopher Hooton mit dem japanischen Kult-Regisseur und Schauspielerzusammengesetzt, der sich für Martin Scorseses neuen Film "Silence", in dem er den verarmtenspielt, gehörigen Strapazen ausgesetzt hat: "Mokichi, an impoverished villager in 17th century Japan, is an already broken man who is further broken as he is asked to. Creating him was a challenge and required a good deal of focus from Tsukamoto. 'A villager at that time would not have been eating well so I had to, plus speaking English [Shinya's second language] whilethat made my teeth look worn was extremely difficult. But preparing my body in such a way really helped me shape my spirit and my mind into the character.'"Weitere Artikel: Regisseur spricht aufmit Martin Schwickert über seinen neuen Film "Die Blumen von gestern", in dem Lars Eidinger die Hauptrolle spielt (diehat Andreas Platthaus' verärgerte Besprechung mittlerweile nachgereicht ). Für den hat sich Stefan Gmünder mitunterhalten, dem in Wien derzeit eine Retrospektive gewidmet ist. Bei den spricht Swen Safarow mit Filmemacherüber dessen gerade auf DVD erschienen Essayfilm "Overgames". Im schreibt Andreas Busche über die Filme des nigerianischen Regisseurs, die in den kommenden Tagen in Berlin zu sehen sind. Auch Michael Kienzl von kann diese Retrospektive nur empfehlen. Und: Eine schöne Strecke , die einige tolle und ziemlich atemberaubendeerklärt.Besprochen werden"Der die Zeichen liest" ( taz ),undAnimationsfilm "Ballerina" ( FR ),"Hell or High Water" ( mehr im gestrigen Efeu),US-chinesischer Blockbuster "The Great Wall" (, unsere Kritik hier ) und die neue-Serie "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" auf Grundlage der Lemony-Snicket-Kinderbücher ( FAZ ).