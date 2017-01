Dieum die Opfer des Anschlags auf dem Breitscheidplatz, das kann man dort täglich sehen. Doch eine "gelingt uns nicht, klagt in derTilman Krause. "Da wird prompt wieder in die protestantische Ausdrucksarmut ausgewichen, ja zurück in die, die wahrscheinlich bis zum Sanktnimmerleinstag den zivilisatorischen Abstand zu den katholisch geprägten Nationen markieren wird, den Deutschland einfach nicht aufzuholen imstande ist. ... Jedenfalls hat man in Deutschland nicht zum ersten Mal den Eindruck, dass emotionale Erschütterung sich bei uns vor allem dann entzündet, wenn ihre Ursachensind. Wenn es um uns selber geht, herrscht doch vielfach immer noch, was Alexander Mischerlich in den Sechzigerjahren die 'Unfähigkeit zu trauern' nannte."Nicht nur diewie Fahrerin oder Kassierer könnten in Zukunft wegfallen, lernt -Reporter Jürgen Schmieder auf der Technologiemesse CES in Las Vegas. Auch die Jobs vonodersind in Gefahr, auch wenn das kaum jemand von ihnen glaubt. Und Journalisten? "Wer einen Tag lang durch die CES-Hallen in Las Vegas läuft, der kann durchaus Zukunftsangst und Paranoia bekommen. Wie gut, dass sich ein Reporter bereits um 15 Uhr einenreichen lassen kann. Den braucht er dringend, schließlich hat er gerade erfahren, dass die Northwestern University aus Illinois eine Software entwickelt hat, die automatischproduziert und die bereits recht erfolgreich bei der Berichterstattung von Sportereignissen eingesetzt wird."Viel Spott und Kritik erntete die pflegepolitische Sprecherin der Grünen,, für ihren Vorschlag, der Staat mögeund Behinderte bezahlen. Gabriele Paulsen, Gründerin einer Vermittlungsagentur für Sexualassistenz, findet das im Interview mitaber gar nicht so abwegig, vorausgesetzt das Personal ist auf die Bedürfnisse dieser Gruppe spezialisiert: "Sexualassistenz ist vor allem auf Senioren sowie Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung ausgelegt. Wir wollen eineermöglichen. Dabei geht es weniger um den penetrativen Sex als mehr um das Beieinandersein, das miteinander Nacktsein, das miteinander Zärtlichsein und. Darunter fällt auch die erotische Berührung als solche. Eine Stunde kostet 150 Euro. 30 Euro gehen davon an uns, 120 an die Sexualassistenz. ... Wir schließen den Sexual- und Oralverkehr aus. Das machen wir gezielt, um gewissen gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen." Schade eigentlich.