"Leitlinien für einen starken Staat in schwierigen Zeiten" haben die politische Szene letzte Woche aufgescheucht. SeinArtikel steht inzwischen online . Der Bundesinnenminister fordert eine Bündelung der Terrorismusbekämpfung und der Ausweisung von Flüchtlingen. Sämtliche Länderminister sind seitdem sauer. Heute antwortetauf einer ganzen Seite ebenfalls in derund hält die Bundesrepublik nicht in angemessenem Tempo für reformierbar: "Der Bundesinnenminister beantwortet die aktuellen Herausforderungen des Terrorismus letztlich mit der Forderung nach einer. Das mag als Haltung eines selbstbewussten Bundespolitikers noch nachvollziehbar sein. Aber jedem ist bewusst, dass auf diesem Wege keine Ergebnisse und Verbesserungen in vertretbarer Frist zu erreichen sind."Die türkische Schriftstellerinist zwar aus der Untersuchungshaft entlassen worden, steht aber immer noch unter Anklage wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Im Interview mit der SZ will sie nur noch eins:. Das Gefängnis habe sie psychisch in ein Kind verwandelt: "Ich finde mich gerade im Alltag überhaupt nicht zurecht. Ich brauche. Kann mich in der Stadt nicht orientieren, kann nicht mit Geld umgehen. Es strengt mich an, dass ich mich um ein Bankkonto kümmern muss. Um eine Sim-Karte. Ich habe das Passwort meines E-Mail-Zugangs vergessen... Das macht das Gefängnis mit Menschen. Mit mir hat es das gemacht. Sie habengesenkt. Bei der letzten Gerichtsverhandlung hab' ich gezittert wie ein Katzenbaby. All die strengen Gesichter. Ich habe geheult, als es hieß, ich werde freigelassen."