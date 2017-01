Bei denhat"La La Land", eine Hommage ans Musical der 50er Jahre, gerade abgeräumt wie zuvor kein zweiter Film, da rammt ihn Till Kadritzke aufschon ziemlich ungespitzt in den Boden: Der Film markiere seine unverkrampfte Freiheit auf ziemlich krampfig-unfreie Weise, stellt er fest. "Deshalb muss er auch ständigproduzieren, aus dem er sich dann heroisch befreien kann. Zum Beispiel die tristen Production Credits, die Chazelle hier in die Ästhetik deseintaucht, bevor er mit seiner Eröffnungssequenz einen Massenstau auf einem Highway nahe L.A. in eine aufwändige Tanzchoreografie übergehen lässt. Die so 'originell' ist, dass sie nicht mehr überrascht; die uns mit ganz schön strenger Miene erklärt, dass sieist; die sich jetzt mal so richtig locker macht, koste es, was es wolle!"Rechte Freude an dem Film hatte auch Manuel Brug nicht: Dieser sei "ein gerade wegen seiner strahlenden Buntheit so. Festgefahren in seiner eigenen Historizität, wie zu Anfang die Protagonisten Mia und Sebastian im Dauerstau", schimpft er in der. Marietta Steinhart von sah dagegen "einenan eine längst vergangene Ära" und schwelgt in all den großzügig verstreuten Nostalgie-Markern. Mehr dazu in unserer Filmrundschau vom Filmfestival in Venedig.Weiteres: bringt als Auszug ausneuem kulturtheoretischen Buch "The Weird and the Eerie" dessen Essay überund. Im empfiehlt Bert Rebhandl die Retrospektive " des Österreichischen Filmmuseums.umstrittener Film "Smolensk" entpuppte sich bei der von den Satirikern des Clubs der polnischen Versager angeleierten Vorführung als "der mit Abstand schlechteste polnische Film der vergangenen Jahre", schreibt Philipp Fritz in der. In den USA wurden die Nominierungen für die, die jedes Jahr traditionell an den schlechtesten Film des Jahres vergeben wird, bekannt gegeben, meldet Marcel Reich in der. Christiane Peitz ( Tagesspiegel ) und Susan Vahabzadeh ( SZ ) resümieren die: InsbesondereemotionaleRede gegen Trump imponierte beiden sehr:Besprochen werden"Die Taschendiebin" ( Schneeland , unsere Kritik hier und ein von Daniel Kothenschulte zusammengestellter, aufwändiger Bildband zur Geschichte des-Animationsfilms ( SZ , unsere Kritik hier ).