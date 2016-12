Es war kein guter Tag für die, schreibenReporter auf Seite 3 der Zeitung. Sie verzichteten zunächst darauf, das Führerhaus des LKWs auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zu durchsuchen. "Stattdessen wird der schwarze Lastwagen erst einmal abgeschleppt, weg vom Tatort, hinein in eine Halle der Polizei. Dort schicken die Beamtenin die Kabine, um den Geruch des Verdächtigen aufzunehmen. Um diesen Geruch nicht zu verderben, haben die Ermittler bisher davon abgesehen, die Kabine gründlich zu durchsuchen. Erst später finden sie, aus der sie dann sehr langsam und vorsichtig die Papiere von Anis Amri ziehen." Und vorher wurde ein falscher Verdächtiger verfolgt.ist in der Krise. Lissaboner müssen ihre Wohnungen aufgeben, reiche Ausländer ziehen nach. Schuld an all dem ist schreibt Miguel Szymanski in der: "Mit dem 'Rettungsschirm' nach Ausbruch der Banken- und Staatsschuldenkrise wurde deraus Berlin diktiert, der in der Krise die Armut und das Elend in einer Spirale verschärfen. Nur in Anführungsstrichen kamen auch die ''. Sie wurden an einer verarmten Bevölkerung vorbei ingepumpt mit dem Ziel, die Bilanzen der deutschen Banken sauber zu halten."Der polnische Soziologe und Publizistlegt in dereine interessante Psychopathologie desvor: "Wer verstehen will, was in Polen geschieht, muss wissen, welche Art von Politikerist. Vergleicht man ihn etwa mit, dem ungarischen Ministerpräsidenten, ist ein wesentlicher Unterschied leicht zu erkennen. Kaczyński ist ein, er ist deshalb jederzeit in der Lage gegen seine eigenen Interessen zu handeln (und bei der Gelegenheit auch gegen die Interessen seines Landes). Orban hingegen ist ein, immer bereit , auch pragmatisch zu handeln." Und in dieser Schwäche Kaczyńskis liegt für Sierakowski die Hoffnung der Opposition.hat den polnischen Präsidenten getroffen , der das Kaczynski-Regime aber entgegen einst in ihn gesetzte Hoffnungen voll und ganz untersützt.Diebringt eine Seite für die Autorin, die seit Monaten im Gefängnis ist und die Brutalität der türkischen Gleichschaltung noch schärfer zu spüren bekommt als ihre Kollegen, weil man ihr Nähe zur PKK vorwirft. Gerrit Wustmann schreibt dazu: "Eine Gruppe Istanbuler Aktivisten ließ die Texte kürzlich von mehreren Anwälten sichten. Deren Einschätzung:. Das ist die Basis, auf der Aslı Erdoğan lebenslänglich ins Gefängnis soll. Es herrscht. Eine unabhängige Justiz gibt es nicht mehr." Einige Schriftsteller bringen nun eine wöchentliche Kolumne für Erdoğan, die erste, von Alper Canıgüz, ist in der publiziert . Und in dersetzt Bülent Mumay seine Kolumne fort: Anders als die deutsche Regierung weiß die "türkische Regierung immer, wer hinter Anschlägen steckt".