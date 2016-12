Im stellt Roman Gerold die französisch-amerikanische Experimentalfilmerinund ihre Ausstellung "I = Eye" in der Kunsthalle Wien vor. Mangolte studierte in Paris Fotografie, arbeitete in New York mit Tänzern zusammen und drehte in Frankreich mit Chantal Akermann Filme. "Verbunden sahen sich die Europäerinnen im Versuch, eine' zu entwickeln, die der weiblichen Perspektive gerecht würde. Und es ist nicht zuletzt dieser feministische Ansatz, der dann auch Mangoltes eigene Filme prägte, die immer wieder um Fragen des subjektiven Kamerablicks kreisen - etwa in 'The Camera: Je or La Camera: I', wo der Fokus auf dasrückt. Immer wieder traten dabei Protagonisten der New Yorker Szene auf, wurden deren Performances inszeniert oder reflektiert." Hier eine Tanzszene von 1978,in Babette Mangoltes "Watermotor".Almuth Spiegler () ist hin und weg von den expressiven Holzfiguren einesmit Namen Pinsel, dessen Werk (von dem die Sowjets einen guten Teil verheizt haben) gerade im Belvedere in Wien zu sehen: "Es geht nicht anders, man muss sich unter die rauen Fittiche diesesbegeben, der hier im ersten Ausstellungsraum des Winterpalais plötzlich, ja, schwebt. Trotz seiner überlebensgroßen Monstrosität und hölzernen Masse, trotz seiner michelangeloesken Muskeln am nackten Oberkörper.steht man hier, nur dieser über 250 Jahre alte Engel und man selbst, unter dem linken auskragenden Flügel in emotionaler Aufwallung erstarrt wie sein in fast kubistischen Zacken sich hinter ihm aufbauschendes Gewandtuch. Der Blick schweift zögerlich nach oben, nur wenige Zentimeter weit, in dieses so unendlich sanftmütige Gesicht mit dieser. Schön? Ist etwas anderes. Aber es ist die wildeste barocke Bildschnitzerei, die man in Wien bislang gesehen hat."Weitere Artikel: Im schlägt Simone Reber einen letzten Besuch im wunderschönenin Berlin-Dahlem vor, bevor es geschlossen wird. Und gibt gleich eine ganze Reihefür die Feiertage. Im erklärt Hans Joachim Müller, warum die schönsten Madonnen oft dieauf dem Arm tragen.Besprochen werden eine Ausstellung mit Zeichnungen und Bildern des belgischen Comic-Zeichnersim Grand Palais in Paris ( Welt ), eine Ausstellung zum Motiv derim Museum Frieder Burda in Baden-Baden ( art ), eine Ausstellung des Fotografenmit Bildern aus dem geteilten Berlin in der Berliner Galerie Poll Tagesspiegel ) und eine Ausstellung im Kunstzeughaus Rapperswil über das Kunstschaffen in der NZZ ).