Schauspieltheater at its best erlebt Martin Krumbholz in Inszenierung vonStück "Eines langen Tages Reise in die Nacht" am Schauspiel Köln, wo das Publikum durch einen Guckkasten in menschliche Abgründe blicken kann: "Wie Untote geistern die vier Hauptfiguren durch die Räume, treffen aufeinander, klammern sich eine Weile aneinander und lassen sich wieder los. Ihre Gespräche kreisen um Illusionen, die jeder durchschaut und an denen man dennoch festhält. Man möchte sich lieben und liebt sich tatsächlich, aber der Hass ist stärker. Astrid Meyerfeldt spielt den rabiaten Narzissmus, dender Mary mit atemberaubender Energie. Das 'Nervenbündel', das sie ist, muss sie gar nicht illustrieren: Wenn sie sich in die Haare greift oder ihre Hände 'auf dem Tisch flattern', erfährt man dies aus dem eingesprochenen Kommentar; indem die Regie den Naturalismus der Szene aushebelt, richtet sich der Blick umso entschiedener auf den wie mit einembloßgelegten existenziellen Kern."Weiteres: In der meldet der belgische Dramaturg, dass, der flämische Ministerpräsident und Kulturminister von derN-VA, die Subventionen für Flanderns Kulturorganisationen ab 2020 umwird. Auch international gibt es bereits Protest in Form eines offenen Briefes , der unter anderem vonoderunterschrieben wurde.Vertrag als Chefin der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele ist bis 2025 verlängert worden, meldet der. Im berichtet Stefan Weiss vom Prozess gegen die Ex-Wiener-Burg-Geschäftsführerin, der unter anderemvorgeworfen wird. In derporträtiert Reinhard Brembeck den französischen Tenor, den Brembeck ob seiner "Subtilität" und seiner "intellektuellen" Herangehensweise als "Vorreiter eines endlich wieder auf Inhalte achtenden, neuen Opernverständnisses" würdigt.Besprochen wird' Inszenierung von"Schloss Rosmersholm" am Theater Bremen ( taz ), die Uraufführung des Tanztheaters "This is what happenend in the Telephone Booth" von Leonie Wahl und Ernst Kurt Weigel am Wiener Off-Theater ( Standard ), Matthias Hartmanns Inszenierung von Harry Mullischs "Die Entdeckung des Himmels" am Schauspielhaus Düsseldorf ( nachtkritik ) und Stefano Podas Inszenierung von Giacomo Puccinis "Tosca" am Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz ( Neue Musikzeitung ).