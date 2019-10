Carsten Nicolai, unicolor, 2014. Courtesy EIGEN + ART Leipzig/Berlin und Pace Gallery, Foto: Julija Stankeviciene

Vincent van Gogh: Augustine Roulin, 1889. © Stedelijk Museum Amsterdam

In der-Schau "Parallax Symmetry" im Düsseldorfer K21 blinkt und fiepst es, freut sich-Kritiker Georg Imdahl und lernt dabei, physikalische Phänomene zu sehen und zu hören: "In seiner Installation 'particle noise' bildet Nicolai dieim Raumab. Vor den Bullaugen am Kaiserteich plaziert er Soundsystem und Messgerät, analoge und digitale Geigerzähler, Sinuswellengenerator und Radioempfänger, um die Signale der Strahlungzu machen. Tritt man näher an ein vieleckiges, lichtschluckendes Objekt in Schwarz heran, registriert im Innerndie elektrische Kapazität des humanen Körpers und interagiert mit diesem mittels niedrigfrequenter Töne, als ob damit ein Mesmerismus darstellbar würde. In der Form geht dieser rätselhafte Polyeder auf Dürers Stich 'Melencolia I' zurück, wo sie die Allianz von Kunst und Wissenschaften symbolisiert."





In der großen Frankfurter Ausstellung "Making van Gogh" im Frankfurter Städel , die dem Einfluss des Künstlers auf die Deutschen nachspürt, kann-Kritikerin Kia Vahland gut nachvollziehen , dassauch deshalb ein Massenpublikum ansprach, weil er in der Rezeption als Mensch. In der schreibt Christian Thomas: "Das Existierende ist das Erscheinende, und beides ist beides und so vehement wie flüchtig. Nüchterner gesagt: Er war der Maler, und hatte diese, wie dann auch auf einem frühen Katalog nach seinem Tod zu sehen, mit einem Heiligenschein versehen."Weiteres: Die Berufung des Kunsthistorikerszum neuen Direktor des Münchner Haus der Kunst werten Catrin Lorch und Susanne Hermanski in derals Überraschung, wenn auch nicht unbedingt als Coup, bevor sie ausführlichst die Probleme im Haus darstellen, die Lissoni erwarten. Voller Bewunderung streift -Kritiker durch die neue-Schau in Londons Royal Academy und erkennt, dass kaum ein Maler so unergründlich geblieben ist wie der große Selbstdramatiker: "In Freuds Bilder liegen die Geheimnisse in dem, was die Körper verraten, nicht in dem, was sie sagen. Wie kompliziert, wie faszinierend."Besprochen werden eine Ausstellung der Berliner Künstlerinin Bregenz (die Standard -Kritikerin Ivona Jelcic zufolge das Kunsthaus in einen Fibertraum versetzt), die Künstlerinnen-Schau "Kampf um Sichtbarkeit" in der Alten Nationalgalerie in Berlin ( taz ) und die mit Wahrnehmungsverschiebungen arbeitende Ausstellung "A ≠ A" in der Galerie Oqbo ( taz ).