Chaya Czernowins "Heart Chamber an der Deutschen Oper. Foto: Michael Trippel





An der Deutschen Oper in Berlin wurdevierte Oper "Heart Chamber" uraufgeführt. Klinisch kühl, aber sehr aktuell findet Peter Uehling in der, wie Czernowin das Beziehungsgeschehen auf der Bühne von allen gesellschaftlichen Rahmungen isoliert: "Man könnte 'Heart Chamber' als musikdramatisches Pendant zu den soziologischen Untersuchungen von Czernowins Landsfrauverstehen, die das Schicksal deruntersucht: Ebenso isoliert wie hier wird die Liebe zum nervös befragten, mit Erwartungen überfrachteten. Dass sich in all dem Hauchen, Knacken, Summen kein musikalischer Ausdruck dafür findet, ist bemerkenswert und grausam. Wir scheinen im Innersten von Musik verlassen."Eine Oper möchte Wolfgang Schreiber in derdas Werk nicht unbedingt nennen, eher eine, denn Musik und Drama fallen doch sehr weit auseinander, wie er meint: "Die Stärke von 'Heart Chamber' ist Chaya Czernowins, präzise notierte Partitur, diktiert von einer empfindsamen musikalischen Fantasie, die sich die Verästelungen im Wachsen und Vergehen der Natur für ihrder Klänge und Geräusche ausersehen hat." In derbleibt Christiane Tewinkel mokant auf Abstand zu den "regietechnischen Raffinessen", würdigt aber die "fantastisch feine, golddurchwirkte Instrumentalmusik". Gar nicht überzeugt zeigt sich Ulrich Amling im: In seinen Augen fehlt es Czernowins "auf Gänsehaut abzielendemaller akribischen Klangplanung zum Trotz an Genauigkeit".Besprochen werden"erschütternde" Inszenierung vonStück "Eines langen Tages Reise in die Nacht" am Shauspiel Köln ( Nachtkritik ), Robert Ickes Inszenierung von"Iwanow" ( Nachtkritik ), Sabine Auf der Heydes Adaption vonBobo-Roman "Schäfchen im Trockenen" ( Nachtkritik ), Sebastian Nüblings Inszenierung vonMusiker-Porträt "Das Buch der von Neil Young Getöteten" am Thalia Theater ( Nachtkritik ),"Entdeckung des Himmels" in Düsseldorf ( SZ ),"Ring" von und mir dem inklusiven Ramba Zamba Theater in Berlin ( taz ), die Bühnenfassung vonRoman "Und es schmilzt" am Schauspiel Frankfurt ( FR ), Adaptionen von-Romanen in Wien und Salzburg ( Standard ) sowie"Entführung aus dem Serail" in Linz ( Standard ).