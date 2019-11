, einer der neuen Eigentümer der, hat alsgearbeitet. Das gab Friedrich, nachdem dieihre Recherchen in Auszügen veröffentlichte , in einer Stellungnahme zu. In der berichtet Alexander Nabert ausführlicher, dass die Akten den Verleger demzufolgen: "Demnach soll er während seines dreijährigen Wehrdienstes bei der Nationalen Volksarmee (NVA) über Kameraden an die Stasi berichtet haben. Einige davon seien durch Friedrich schwer belastet worden. In zwölf größtenteils handschriftlichen Spitzelberichten werden nach Angaben derin identifizierbarer Weise genannt. Gegen einige der Betroffenen seien auf Grundlage der Berichte 'Maßnahmen' durch die Stasi verfügt worden. 'Er belastet in den Gesprächen Personen aus seinem Umgangskreis', zitiert dieeine schriftliche Beurteilung Friedrichs durch seinen Führungsoffizier. Von Dezember 1987 bis Februar 1989 soll Friedrich mit Stasi-Offizieren zu konspirativen Treffen zusammengekommen sein."Holger Friedrich hat in derden Fragenkatalog derund seine Antworten veröffentlicht . Darin erklärt er unter anderem, dass er von der Stasiworden war: "Ich wurde unter dem Verdacht der Republikflucht von der Militärabteilung der Staatssicherheit verhaftet. Da ich zu diesem Zeitpunkt Militärangehöriger war, stand zudem der Vorwurf im Raum, Fahnenflucht zu begehen. In den darauffolgenden Verhören wurde zudem der Vorwurf eines bewaffneten Grenzdurchbruchs erhoben."Die Redaktion selbst verspricht eine "sachliche und angemessene" Aufarbeitung. Und Herausgeber, der als Chefredakteur einst die "" durchführen ließ und jetzt in einer peinlichen Situation ist, erklärt seine damalige harte Linie: "Wir haben die Auffassung vertreten, dass Redaktionsmitglieder mit einer Stasi-Akteals schreibende Redakteure tätig sein können... Auf die detaillierte Würdigung der konkreten Schuld der Betroffenen haben wir verzichtet und uns ausschließlich auf das formale Kriterium der Existenz einer Akte beschränkt. Wir haben uns nicht als juristische oder moralische Instanz gesehen, sondern haben den Standpunkt vertreten, dass bestimmte Aktivitäten wienicht mit dem Berufsbild einesvereinbar sind."In derhatte Felix Marc Serrao einen Tag vor Bekanntwerden der Vorwürfeinterviewt. Darin verteidigt Friedrich auch seine Aussagen zu: "Nee, lesen Sie bitte genau! Ich stelle die Frage, ob es groß war von der Bundesrepublik, diesen Mann in den Knast zu stecken... Ich stelle nichts von dem, was er vor 1989 getan hat, in ein positives Licht. Krenz hatte die Größe, sein politisches Scheitern zu akzeptieren. Auch das hat den friedlichen Systemwechsel möglich gemacht."