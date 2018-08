Harry Nutt bringt in derHintergründe zum neuen Ärger bei der Ruhrtriennale: Das Istanbulerhat sein heutiges Konzert bei derkurzfristig abgesagt, nachdem der Schriftstellerin derdas Festival dafür kritisiert hatte, dass es für den Völkermord an den Armenier den Begriff "" verwendet ( mehr dazu hier ). Das Ensemble sah sich dadurch "für politische Zwecke" vereinnahmt. Im Kommentar auf nimmt Rainer Pöllmann das Ensemble zwar durchaus in Schutz vor der Mutmaßung, dass es sich die offizielle türkische Darstellung des Genozids an den Armeniern zu eigen macht. Im Kontext eines internationalen Festivals hält er Wörter wie "Umsiedlung" aber für "inakzeptabel": "Von einem der wichtigsten Festivals des Landes, das sich das Politische explizit auf seine Fahnen geschrieben hat, ist eine Öffentlichkeitsarbeit zu erwarten, dieund die Brisanz des Themas nicht."Morgen wird60. In der gratuliert Julia Lorenz schon heute. Sie zählt zu den Fans der jüngeren Generation, für die Madonna schon immer ein Star war, der sie in immer neuen Inkarnationen durchs Leben begleitet und dabei wahnwitzig erfolgreich ist. Zwei Fraktionen gebe es, was Madonnas Einschätzung betrifft: Die, die sie als Ikone des Popfeminismus feiern und jene, die in ihr das "" sehen: "Beide haben recht", sagt Lorenz. "Was Madonna in die Hände fällt, wird absorbiert, kopiert, referenziert. Die Kunstfigur Madonna ist, die selbst Abwegiges zu kapitalisieren vermag. ... Madonna reibt uns die Widersprüche unserer Zeit unter die Nase wie keine zweite Künstlerin. Die gleiche Gesellschaft, die ihre Stars jung und schön will, lässt sich hämisch über Madonnas gestrafftes Gesicht und ihre stählernen Oberarme aus.ist das."Weitere Artikel: Im porträtiert Elias Pietsch die georgische Pianistin, "eine Virtuosin". Andreas Hartmann hat sich für denmit der englischen Musikerin getroffen . Besprochen werden ein Liederabend mitund Standard ), das Konzert der Sopranistinbeim Rheingau Musik Festival ( FR ), neue CD-Veröffentlichungen, darunter das Livealbum "Wartburg" des Standard ) und ein Konzert desunterin Pärnu ().