Nadya Tolonnikova: "Rage Chapel". Museum OK Linz. Foto: Manuel Carreon Lopez

William Blake: "Der Tod auf dem fahlen Pferde (Death on a Pale Horse) © The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge

Sie wolle gute propagandistische Kunst machen, erzählt, zu 34 Jahren Lagerhaft verurteilte, heute im Exil lebende Pussy-Riot-Gründerin, die ihr Geld inzwischen mit Sexarbeit verdient, dem-Kritiker Tobias Timm. Das Museum OK Linz stellt derzeit Tolokonnikovas zwischen "Politkunst, Fluxus und Camp" changierende Werke in der Ausstellung "rage" aus - und Timm spürt die Wut in jeder der Zeichnungen, Gemälde und Installationen: "Sie ist noch mit dem Aufbau beschäftigt, hatin mehrereabgefüllt und in einem dunklen Raum, dem sogenannten Mausoleum, auf Podeste gestellt. Die Asche ist der Rest, der von der Verbrennung eines riesengroßen Porträts von Putin übrig ist. Im OK Linz läuft auch der Film, der die Performance dokumentiert: Ein gutes Dutzend Frauen in durchsichtigen Negligés, die Köpfe unter roten Mützen, trägt eine schwarze, mit weißem Plüsch gerahmte Tafel, auf der ein großer, roter Knopf klebt, darunter ein Schild: ''. Als die Anführerin der Gruppe - man erkennt Tolokonnikova nur an ihren Tätowierungen - den Knopf drückt, beginnt das Putin-Bild zu brennen."Die Anerkennung blieb ihm zu Lebzeiten verwehrt - und auch in Deutschland findet mit der Schau "Universum" in der Hamburger Kunsthalle erst die zweite Schau des britischen Malerdichters statt, schreibt eine fassungslose Nicola Kuhn, die imdringend dazu rät, das grafische Werk des "Exzentrikers" zu entdecken - auch wenn es weniger malerisch als durch seinebesticht: "Blake entwickelte seine. Bei ihm treten die sich bekämpfenden Mächte personifiziert gegeneinander an: Urizon, der Schöpfer der Welt mit dem Zirkel, repräsentiert die alte Ordnung, Org verkörpert als Schlange die Revolution, die sich als Apokalypse über Urizon erhebt. Das Drama nimmt seinen Lauf in Gestalt. Selbst die Engel, die in Blakes Buch der Offenbarung mit ihren gewundenen Blasinstrumenten die Pest über die Erde versprühen, haben. ... Daneben stehen in schön geschnörkelter Schrift die Texte, mit denen man sich regelrecht in einen Furor lesen kann, etwa bei der Klage über Englands heruntergekommenen Zustand.""Wir brauchen eine", die besagt, die "Würde der Kunst" ist "unantastbar", fordert , der vor mehr als zehn Jahren angeklagt und freigesprochen wurde, nachdem er denzeigte und den dieheute zu Cancel Culture undbefragt. Heute werde alles "behindert durch eine", meint er: "Wenn man Deutschland ... mit politischem Quark füllt, dann spaltet man die Gesamtheit immer mehr, und das ist kleinkariert und zukunftslos. Natürlich darf esgeben,. Es darf auch kein Wort geben, was man verbietet. Es darf auch keine Kostümierung geben, die man verbietet. Aber wir müssen in die Sachen hineingehen, in die Sachen reinkriechen, um sie neu auszubeulen, auszuloten. Gucken:?"Mit ihrem Generationenschiff vertritt die israelische KünstlerinDeutschland auf der Biennale in Venedig. Im-Gespräch gefragt, weshalb die ersten Reisenden auf ihrer "interstellaren Arche" Juden sein sollen, antwortet sie: "Wer definiert eigentlich, wer ein Jude, eine Jüdin ist? (…) Ich habe angefangen, über Identität nachzudenken, als ich Israel verließ, um im Ausland zu leben. Und als ich dann in Europa war, wurde ich. Diese Erfahrung war interessant, denn allen säkularen Israelis geht es so. Ich wollte herausfinden, was es bedeutet, Israeli zu sein, welche Systeme, Mechanismen und welche Geschichte das festlegen und ob unsere Identität besser nicht durch den Staat definiert werden sollte."Weitere Artikel: In der erzählt Philipp Meier die Geschichte hinterGemälde "Bildnisvor seinem Marignano-Bild", das morgen versteigert werden soll. Ebenfalls in derberichtet Philipp Meier, dass der Erlös, den dasfür den Verkauf von Monets Gemälde "L'homme à l'ombrelle" erhalten hat, an die Erben des jüdischen Textilunternehmersgeht.Besprochen werden die Sommerschau der Fondation Beyeler in Riehen ), die Ausstellung "Watch! Watch! Watch!" im Bucerius Kunst Forum ), Andreas Mühes Installation "Bunker" im Berliner Kunsthaus Dahlem ) und die Ausstellung "Wälder. Von der Romantik in die Zukunft", die derzeit im Deutschen Romantik-Museum , dem Senckenberg-Museum (beide in Frankfurt am Main) und ebenso im Sinclair-Haus in Bad Homburg zu sehen ist ().