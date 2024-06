Installationsansicht, Lucas Cranach d. Ä., Venus, um 1530. Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, Foto: Claus Cordes; Benedikte Bjerre, Lisa's Chicken (Farm Life / German Version) (Ausschnitt), 2016/2021. Kunstmuseum Wolfsburg, erworben mit Unterstützung der New Carlsberg Foundation, © Benedikte Bjerre, Foto: Marek Kruszewski

Das Kunstmuseum Wolfsburg feiert dreißigjähriges Bestehen und dem Haus geht es dank derprächtig: Dank finanziell üppiger Ausstattung umfasst die Sammlung inzwischen rund 900 Werke, von denen eine Auswahl in der Ausstellung "Welten in Bewegung" neu arrangiert wird, freut sich Alexander Menden in der: "Sein niederländischer Gründungsdirektor Gijs van Tuyl, der das Museum von 1994 bis 2005 leitete, kaufte als allererstes Werk den 'Tisch der Fruchtbarkeit' (1976) von. Dieses Werk, eine Art Füllhorn im Querschnitt, das auf einem spiralförmigen Tisch Obst und Gemüse in zunehmender Menge zeigt, ist bei 'Welten in Bewegung' die zentrale Arbeit des Saals mit dem Themenschwerpunkt 'Formen der Natur'. Dieser abstrakte Zugang zur Natur steht in einem interessanten Gegensatz zur 'Italienischen Flusslandschaft' des Flamen. Merz' Abstrahierung, basierend auf dem Prinzip der Fibonacci-Zahlenreihe, trifft auf ein idealisiertes Barock-Capriccio. Beide Darstellungen haben weit weniger mit Natur an sich als mit dem menschlichen Blick auf sie zu tun."Einen "luftig-leichten" Parcours unternimmt Uta Appel Tallone () im MASI in Lugano , das dem amerikanischen Bildhauer, der dasholte, eine Retrospektive widmet. Zahlreiche Werke aus Museen in New York und Dänemark sind hier zu sehen, freut sich Tallone: Mit seinen "Objekten aus Gestänge, Drähten undhat Calder in den 1930er und 1940er Jahren die Kunstwelt revolutioniert. Er brachte die Bewegung - buchstäblich - mit ins Spiel und verblüffte mit seinen dynamischen Konstruktionen. Von seinen Zeitgenossen wurde Calder nicht selten als 'großes Kind' wahrgenommen. Im Internet kann man Kurzvideos anklicken, welche Originalaufnahmen zeigen: Alexander Calder, ein Koloss von Mann, auf dem Boden kauernd, inszeniert mit der Ernsthaftigkeit eines Buchhalters einevor Publikum. Er lässt seine aus Draht und rezykliertem Material gefertigten Puppen zu beschwingter Musik halsbrecherische Kunststücke vorführen, geleitet von seiner Hand. Jongleure und Akrobaten tanzen auf Seilen, vollführen Sprünge in die Luft und stecken den Kopf in den."Durch Industriegebiete, über Mietshaustreppen und Parkplätze führt die Biennale Glasgow International die-Kritikerin Hettie Judah, die dennoch glücklich ist, dass die diesjährige Ausgabe weniger überfordernd ist als ihre Vorgänger. Politisch geht es dennoch zu, vor allem dasspielt eine Rolle, etwa im Werk von: "Wilkes stellt die Frage, was es bedeutet, eher zu den Verletzten als zu den Toten zu gehören, anhand des Falles von, einer Frau aus Belfast, die erblindet ist, nachdem sie in ihrem Haus von einem Gummigeschoss ins Gesicht getroffen wurde. Wilkes schleudert ein Gummigeschoss - dick und stämmig - durch die Galeriewand, das in der Luft vor einer zurückweichenden weiblichen Gestalt hängen bleibt, die von einer verschnörkelten Haushaltslampe beleuchtet wird."Weitere Artikel: Ab dem kommenden Jahr werden deutschewieder meldet Ingeborg Ruthe in der: "Nach zehn Jahren dringlicher Forderung, den 2014 von der EU drastisch erhöhten Mehrwert-Steuersatz für Kunst-Verkauf von 19 Prozent wieder zurückzusetzen auf sieben Prozent, stimmte das Bundeskabinett der Rückkehr zum Moderaten zu."Besprochen werden die die 40. Ausgabe des Kurzfilmfestivals Hamburg, die den künstlerischen Dokumentationen derunter dem Titel "Fragile Spuren: Archive im Konflikt" eine eigene Ausstellung widmet ( taz ), die Sommerausstellung "Frischer Wind. Impressionismus im Norden" im Museum der Westküste auf der Insel Föhr () undVideoinstallation "Winner" im Hamburger Bahnhof , die sich mit Gewalt im Fußball auseinandersetzt ( taz ).