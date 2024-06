Milda Tubelytė in "Searching for Zenobia. Foto © Judith Buss

Den "Schmerz der Welt" fühlt-Kritiker Egbert Tholl inMusiktheaterstück "Searching for Zenobia". Die Archäologin Zeina, die in der syrischen Wüste nachsucht, flieht mit ihrer Tochter, als der Krieg die Stadt verwüstet. Leider geht dem subtilen und klugen Stück in der Inszenierung vonbei der Musikbiennale München ein bisschen was verloren, bedauert Tholl, auch die Akustik in der Münchner Muffathalle ist nicht ideal. Trotzdem ist er fasziniert, wenn sich "Zenobia zu Wort meldet, die Mezzosopranistin Milda Tubelytė. Trotzig beharrt die Königin darauf, ihren Thronzu verteidigen, legt Beinschiene und Brustpanzer an, die Rüstung holt sie aus dem Sand hervor wie archäologische Fundstücke. Beide Frauen haben an diesem Abend viel zu erzählen, hochvirtuos, arios die eine, ebenfalls voller Emotion die andere. Irgendwann treten sie in einen echten Dialog miteinander, das eine Leben, Zeina flieht über das Meer, über das Zenobia verschleppt wurde, und die fantastische Sängerin Mais Harb faltet ein."Weitere Artikel: In derschreibt Reinhard Wengiereck einen Nachruf auf den Regisseur und Schauspieler-Kritikerin Katrin Bettina Müller verschafft sich bei den Autorentheatertagen am Deutschen Theater in Berlin einen Überblick über den aktuellenund bespricht Texte von Amir Gudarzi, Akın Emanuel Şipal, Guido Wertheimer, Fatma Aydemir und Lukas Rietzschel.Besprochen werden der musikalische Theaterabend "Ciao. Ein Bandprojekt" von unter anderem Emre Aksızoğlu und Knut Berger am Gorki-Theater Berlin (),Inszenierung von George Taboris Stück "Die Goldberg-Variationen" am Theater Chemnitz (),Adaption von Hermann Hesses "Steppenwolf" am Theater Basel (),Inszenierung von Shakespeares "Die Zähmung der Widerspenstigen" am Staatstheater Kassel (),Inszenierung ihrer Büchner-Kombination "Leonce und Lena und Lenz" am Theater Münster (),Inszenierung von Lessings "Emilia Galotti" am Thalia Theater Hamburg), Thomas Lufts Inszenierung von Robert Thomas' Stück "Acht Frauen" bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen (),vierteiliger Tanzabend "Play_Bach" am Gallus Theater in Frankfurt () und, in einer Doppelbesprechung,"Medeas Kinder" undInszenierung von Shakespeares "Hamlet" bei den Wiener Festwochen ().