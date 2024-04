Szene aus Romeo Castelluccis Inszenierung von Mozarts Requiem am Theater Basel. Foto: Ingo Höhn.

Szene aus Falk Richters Inszenierung von "Asche" an den Münchner Kammerspielen. Foto: Kammerspiele München.

Wie inszeniert man eine Totenmesse?-Kritiker Christian Wildhagen ist gespannt aufAufführung von Mozarts Requiem am Theater Basel . Und ist verblüfft, dass er hier entgegen aller Erwartungen ein "Fest des Lebens" zu sehen bekommt: "Ein Bild bleibt besonders haften: Ein junges "Mädchen wird in einem vieldeutigen Initiationsritual mit Farben, Honig, Asche und Federn überschüttet - man könnte auch sagen:. Die Farben und die Asche wiederum verwandeln sich in Kunst, tauchen nachfolgend als beredte Symbole in wechselnden Kontexten wieder auf, etwa als Teil eines Action-Paintings auf der weißen Bühnenrückwand. Auch sonst wird das Geschehen immer bunter, so buntgewissermassen - hier tanzt man Bäumchen-wechsel-dich unterm Maibaum, dort gruppiert man sich um einen nackten Jüngling, vielleicht, zum Tableau vivant."Einebekommt Christine Dössel bei Falk Richters Uraufführung von Elfriede Jelineks Text "Asche" an den Münchner Kammerspielen zu hören und vor allem zu sehen. Jelinek verarbeitet in ihrem Text die Trauer um ihren verstorbenen Mann - ein, so verheerend, dass sie das Ende der Welt gleich mitgedacht hat, weiß Dössel. Und Richter fährt für dieses apokalyptische Trauer-Szenario alle visuellen Geschütze auf, so Dössel: "Auf der Endzeit-Bühne von Katrin Hoffmann befindet sich ein Fels aus vulkanischem Gestein mit einer Satellitenschüssel drauf, deren Antenne manchmal glüht und funkt. Dahinter ein Rundhorizont mit Torbögen. Er dient als Leinwand für das, das der Videokünstlerzündet: Bilder von aztekischen und ägyptischen Tempeln, von Berglandschaften, Säulen und Ruinen, von Heuschrecken- und Plastikflaschenplagen. ... Zwischendurch scheinen diese Bilder schier zu explodieren. Es ist eine. Ein Inferno aus Feuer, Erde, Wasser, Luft, den vier Elementen, denen Jelinek in ihrem Text wie einer Spur hin zu einem Ursprung folgt." Im hebt Margarete Affenzeller vor allem die Leistung der Schauspieler hervor.Weitere Artikel: Katja Kollmann beschäftigt sich in dermit dem britischen Regisseur, dem das Berliner Theater Festival FIND dieses Jahr einen Schwerpunkt widmete.Besprochen wirdInszenierung von George Orwells Roman "Farm der Tiere" am Schauspiel Stuttgart (),Inszenierung von Bernards Shaws Drama "Pygmalion" am Deutschen Theater Berlin (),Inszenierung von Georg Büchners "Woyzeck" am Schauspiel Leipzig (),Adaption von Sharon Dodua Otoos Roman "Adas Raum" am Theater Dortmund (),Inszenierung der Dostojewski-Oper "Der Doppelgänger" von Lucia Ronchetti und Katja Petrowskaja bei den Schwetzinger Festspielen (),Inszenierung der Mozart-Oper "Le nozze di Figaro" an der Komischen Oper Berlin ( nmz ),Stück "Baby I'm sick tonight" in den Sophiensälen Berlin ( taz ) undInszenierung von "Antigone im Amazonas" am Zürcher Schauspielhaus ( NZZ ).