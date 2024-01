In derbraut sich die nächste geopolitische Katastrophe zusammen, warnt in derder deutsch-ägyptische Politikwissenschaftler: "Mehr als eine halbe Milliarde Menschen leben in diesen Staaten, 150 bis 200 Millionen im Sahel selbst. Die riesigen Länder - der Tschad ist so groß wie Deutschland, Frankreich und Italien zusammen - gehören fast alle zu dender Erde. Viele sind 'gescheiterte Staaten', die den Menschen außerhalb der Hauptstädte kaum soziale und gesundheitliche Versorgung und oft nicht einmal Sicherheit bieten. Den Regierungen ist es unmöglich, ihre riesigen Landesflächen zu kontrollieren. Die Grenzen wurden zumeist von denmit dem Lineal gezogen, ohne Rücksicht auf die dort lebenden Völker, die Tuareg, Fulbe, Hausa, Kanuri, Araber und Somalis. Die Menschen wurden in Dürrejahren über die Jahrhunderte immer wieder zu Opfern vonund marodierenden Banden, von Konflikten zwischen sesshaften Ackerbauern und viehzüchtenden Nomaden. Seit Jahren nehmen Drogen-, Waffen- undzu. Heute überlagern weitere todbringende Bedrohungen bereits existierende Konflikte und nähren sich aus ihnen: rücksichtslose Regime und, die in allen Ländern des Sahel Fuß gefasst haben. Es könnten, ähnlich wie im Irak oder in Afghanistan, fast unbemerktentstehen und die ganze Region noch weiter ins Chaos stürzen."Für diehat Birgit Schmid mit dem palästinensischen Arzt und Friedensaktivisten gesprochen , der bei einem Angriff Israels auf Gaza im Jahr 2009 drei Töchter verlor, sich aber weiterhin für Frieden im Nahostkonflikt einsetzt. Fünf mal war er für dennominiert. Besonders versöhnlich klingt er allerdings nicht: "So beschuldigt er Israel nicht nur, jedes Augenmaß verloren zu haben, sondern er unterstellt der Regierung von Benjamin Netanyahu, die Palästinenser vertreiben zu wollen. Er spricht von einem. Dass Israel Transporte mit Hilfsgütern in den Gazastreifen hineinlässt oder die Bevölkerung vor Angriffen auffordert, ein Gebiet zu verlassen, kümmert ihn nicht. Der Bemerkung, dass diedie eigenemissbrauche, widerspricht er vehement. Er wolle nicht über die Hamas sprechen, sagt er: 'Die Hamas repräsentiert nicht das palästinensische Volk.' Er warnt vor Verallgemeinerungen. Die Palästinenser seien Säkulare, der Konflikt betreffe nur die Hamas und Israel. Auf den Einwand, dass die Leute auf den Straßen in Gaza gejubelt hätten am 7. Oktober und also das Massaker guthießen, geht er nicht ein. Widersprüche spült er mit einem Redeschwall weg."

Europa

In Deutschland ist die Zahl der antisemitische Vorfälle seit dem 7. Oktober stark angestiegen, meldet die FAZ, nachdem der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein die Zahlen in Berlin vorgestellt hatte: "Über 2000-mal sei in Deutschland innerhalb von mehr als 100 Tagen ein Jude angegriffen, bedroht, beleidigt oder in Angst versetzt, sei öffentlich antisemitische Hetze verbreitet worden." Auch in Italien sieht es nicht besser aus, berichtet Karen Krüger, ebenfalls in der FAZ. "Noch nie wurde in Italien dem Holocaust-Gedenktag mit einer solchen Besorgnis entgegengeblickt wie in diesem Jahr. Nie hielt man das Risiko für antisemitische Vorfälle und antiisraelische Demonstrationen, die den Tag überschatten könnten, für größer. Die harte israelische Reaktion auf den 7. Oktober, die den Gazastreifen, wie der Oberrabbiner von Rom, Riccardo Di Segni, unlängst anprangerte, in eine 'von Kratern übersäte Mondlandschaft' verwandelt habe, hat auch in der italienischen Gesellschaft wieder die antijüdischen Stereotype vom rachsüchtigen Juden, der für das Leiden der anderen unempfänglich ist, an die Oberfläche gespült. Das Klima in Italien ist mittlerweile so vergiftet, dass Mitglieder der jüdischen Gemeinde intern dazu aufforderten, nicht an den Feierlichkeiten zum 27. Januar teilzunehmen: Angesichts der Anfeindungen und anstatt sich weiterhin als Staffage für Gedenkveranstaltungen zur Verfügung zu stellen, solle man die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Erinnerung lieber Nichtjuden überlassen."



In der SZ denkt Julian Nida-Rümelin nicht nur über ein AfD-Verbot nach, sondern fordert die demokratischen Parteien auch auf, beim Thema "Migration" nicht länger wegzuschauen: "Der Zusammenhang zwischen einem Übermaß an illegaler und unregulierter Einwanderung und dem Erstarken des Rechtspopulismus liegt auf der Hand. Die AfD war dabei, als Partei zu sterben, als die Flüchtlingskrise 2015/16 eskalierte, begleitet von der mehr als fahrlässigen Behauptung der damaligen Bundeskanzlerin, man könne im 21. Jahrhundert staatliche Grenzen nicht mehr schützen. Der AfD hat diese Politik zu einem massiven Aufschwung verholfen. Die Tatsache, dass es seit 2015 bis in die Gegenwart dauerte, bis die Europäische Union begonnen hat, eine realistischere Migrationspolitik zu betreiben, ist ein politischer Skandal. Seit 2015/16 wusste man spätestens, welche Herausforderungen sich da für Europa auftürmen. Geschehen ist so gut wie nichts.