Mit seinem neuen, im Quintett und in nur einem Take aufgenommenen Album "Spiritual Healing: Bwa Kayiman Freedom Suite" setzt sich der kanadische Jazz-Saxofonistmit dem Beginn der Haitianischen Revolution um 1800 auseinander, schreibt Sven Beckstette in der. Trotz seines historischen Bezugs "vermeidet Omicil jedes heroische Pathos. Das Spiel seiner Blasinstrumente erinnert eher an einen vielstimmigen Dialog. Mal scheinen die Töne hell zu singen und zu tanzen, dann wiederum zu grübeln und zu fragen, in 'Lament 4 Ayiti' wiederum betet Omicil mit seinem Saxofon wie einst John Coltrane auf seinem Meisterwerk 'A Love Supreme' (1964) . ... Es ist Musik, die sich nur durch konzentriertes Hören erfahren lässt. Erst dann offenbart sie ihre volle Wirkung. Wie der Glanz der Sterne, deren Leuchtkraft uns Lichtjahre später als leuchtende Punkte am Nachthimmel erreicht, gelingt es Omicil, die Geschichte der Befreiung von einem fernen Ereignis aus der Vergangenheit in einzu transzendieren."Mit dem Ende von(das lange Zeit maßgebliche Onlinemagazin für Popmusik geht nach dem Willen des Eigentümers Condé Nast ausgerechnet im Männermagazinauf, verbunden mit zahlreichen Kündigungen) "setzt sich der traurige Trend des Dahinschwindens des kritischen Popjournalismus fort", seufzt Nadine Lange im. "Da die Fachmedien aussterben, muss sich die Popkritik in Mainstream-Medien einen Platz suchen. Doch dort können sich in der täglichen Flut von Politik,- Sport- und Wirtschaftsmeldungenbehaupten. Experimentelle Bands und schräge Sängerinnen werden es noch schwerer haben, Gehör zu finden." Johann Voigt findet in derallerdings auch: "Obwohl Condé Nast in dieser Geschichtedarstellt, weil es das immer queerer und weiblicher werdende Biotop in ein Medium eingliedert, das für eine ehersteht, hätteohne den großen Geldgeber womöglich gar nicht den Journalismus liefern können, für den es in den letzten Jahren auch stand. Einen Journalismus, der sich nicht nur mit der Exegese von Musik selbst, sondern in Essays und Recherchen auch mit dendrumherum auseinandersetzte. ... Andererseits: Ein launiger Essay über die unsichtbare Arbeit von Müttern im Pop-Betrieb, wie ihn die Autorin Allison Hussey im letzten Jahr fürschrieb, ist bei."Außerdem: Leon Holly resümiert in dereinen Solidaritätsabend im Berliner Club about:blank mit demin. Frederik Hanssen erklärt im, wie manwird. In dergratuliert Alexander Gorkow dem-Drummerzum 80. Geburtstag. In der gratuliert Stefan Michalzik dem Jazzmusikerzum 80. Geburtstag. Nachrufe auf die Folkmusikerinschreiben Edo Reents ( FAZ ) und Willi Winkler ().Besprochen werden ein neues Album vonundNebenprojekt Standard ), ein Berliner Konzert des Countertenorsmit dem Gitarristen Tsp ), ein vondirigiertes Konzert des Zürcher NZZ ), das Debütalbum der österreichischen Indierockband Standard ) und das von Thesen der Philosophininspirierte Album "Chthuluzän" des Wiener Trios Standard ).