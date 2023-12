Szene aus "Der Himbeerpflücker" im Theater in der Josefstadt in Wien. Foto: Theater in der Josefstadt.

Einen "vor" Abend hat Martin Lhotkzy für dieim Wiener Theater in der Josefstadt gesehen.Komödie "Der Himbeerpflücker" spielt in den sechziger Jahren im fiktiven Ort Bad Brauning (zu Recht denkt man dabei an Braunau am Inn, verrät Lhotzky). Ein Fremder taucht auf, angeblich ein ortsbekannter brutaler SS-Scherge - was den Dorfbewohnern aber keine Probleme bereitet, hat doch jeder im Ort von dessen Nachlass, bestehend aus "aus dem Konzentrationslager, in dem er stationiert war", profitiert, resümiert der Kritiker. Der Humor ist hier so rabenschwarz, dass man es in dieser Inszenierung vonvor allem dem großartigen Ensemble zu verdanken hat, dass man sich trotzdem manchmal traut zu lachen, lobt Lhotzky: "Günter Franzmeier verleiht dem Herrn Bürgermeister weniger Würde als. Wenn er sich vor dem vermeintlichen Massenmörder verbeugt, möchte man meinen, er habe wirklich kein Rückgrat. Und wenn er seinem Töchterlein - Paula Nocker verkörpert in ihrem kessen Dirndlkleid (Kostüme: Nini von Selzam) und der überaus üppigen roten Perücke die von sich selbsttadellos - zuredet, sich doch mit dem "Himbeerpflücker" zu … 'treffen', traut man ihm einfach alles zu."Weiteres: Für die Bayreuther Festspiele wurde einverabschiedet, meldet diemit. Der Wirtschaftsplan wurde unter anderem vom Deutschen Musikrat heftig kritisiert.Besprochen werdenInszenierung von "Miss Golden Dreams" nach Joyce Carol Oates' Roman "Blond" am Staatstheater Karlsruhe ( taz ),"No Horizon" am Thalia Theater Hamburg ( nachtkritik ),Inszenierung von Jelineks "Das Licht im Kasten" am Landestheater Tübingen ( nachtkritik ),und"Chronik der Revolution" am Berliner Ensemble ( nachtkritik ),Inszenierung von Klaus Theweleits "Männerfantasien" am Deutschen Theater Berlin (),Adaption von Kafkas "Der Prozess" am Schauspiel Köln ( nachtkritik ),Inszenierung von Paul Zachers Stück "Mutti, was machst du da?" am Berliner Ensemble ( nachtkritik Tsp ), die Adaption von Jurij Brězans Roman "Die schwarze Mühle" durchauf Kampnagel Hamburg ( nachtkritik ),Inszenierung von Elfriede Jelineks "Sonne/Luft" Schauspiel Frankfurt (),Adaption von Michel Friedmans biografischem Langgedicht "Fremd" am Schauspiel Hannover () und die Performance "Über das Unbehagen zu Wohnen" vom Kollektiv andpartnersincrime im Schweizer 5 ( FR ).