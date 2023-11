Zeigt Solidarität: Ken Loachs "The Old Oak"

Mit "The Old Oak" verabschiedet sich der 87-jährigevom Filmemachen: Es geht um, die 2016 in einem Pub in einem abgehängten, englischen Bergarbeiterstädtchen unterkommen - und dabei, aber aucherfahren. "Loach gelingt es dabei, die verzwickte, komplexe Beschaffenheit des Durcheinanders von Motiven, das hier Feuer fängt, differenzierter darzustellen, als man von einem Künstler erwartet hätte, der mobilisieren will", schreibt Maria Wiesner in der. "Er malt nicht einfach ein Bild von den selbstlosen Helfern, die sich gegen die fremdenfeindlichen Nachbarn durchsetzen müssen. Er zeigt vielmehr die Ursachen der Vorbehalte und Kurzschlüsse, lässt etwa kurz dieaufblitzen, wenn ein Mann erfährt, dass die Häuser in seiner Straße zu Spottpreisen von zyprischen Investoren gekauft wurden. Vor allem aber nimmt der Filmernst, die ihren Kindern kaum Essen auf den Tisch bringen können." Der Film passt gut "in", hält Klaudia Lagozinski in derfest: "Loach erzählt im Kleinen, macht aus Nummern und Statistiken Gesichter und bleibt. Er rückt nur die Worte und Gesichter in den Fokus - auch visuell. Denn diesteht den Personen ins Gesicht geschrieben."Valerie Dirk vomhat sich mit Loach und seinem Drehbuchautoren getroffen . Beim Film selbst bleibt sie skeptisch: "Ganz geht die Geschichte nicht auf. Sie krankt an der Tatsache, dass das sozialrealistische Kino immer ein wenigwirkt, sobald es von Hoffnung erzählt. Dasder geeinten Gemeinde von 'The Old Oak' wirkt denn auch wie dasjenige des Neorealisten Vittorio de Sica in 'Miracolo a Milano', in dem die Ärmsten der Armen in den Himmel aufsteigen: wie eine."räumt nach zehn Jahren seinen Posten als Vorstandsvorsitzender der, sein bisheriger Stellvertreterrückt auf, meldet Michael Hanfeld in der. Außerdem führt Hanfeld ein Bilanzgespräch mit Moskowicz, in dem dieser lange die eigene Firma, deren Produktionen und Bernd Eichinger lobt, aber für die Zukunft des Filmemachens auch viel von KI erwartet. Und es geht um dieder Filmbranche auf den: "Es hatgegeben. Es hat Wochen gedauert, dass es einen offenen Brief gab, mit jetzt rund 1000 Unterschriften drauf, viele davon stammen von der Constantin Film. Das ist ein. Die Filmakademie hat circa 2200 Mitglieder. Wo sind die? Mich persönlich hat das umgehauen. Ich weiß, wie schwierig es sein kann, in politischen Konflikten öffentlich Position zu beziehen. Aber hier geht es um etwas anderes - um. Ich bekomme schon lange Beschimpfungen und Hass-Post. Ich kann damit umgehen und ich habe keine Angst. Aber womit ich schwer umgehen kann, ist, dass Kollegen und Kolleginnen, von denen ich der Überzeugung war, dass sie einenhaben, sich nicht positionieren und relativieren. Ich fand die gesamte Reaktion."