Szene aus "Die Brüder Karamasow" am Schauspielhaus Bochum. Foto: Armin Smailovic.

Was für ein Ereignis! ruft Andreas Wilink nachInszenierung von Dostojewskis "Die Brüder Karamasow" am Schauspielhaus Bochum. Die Extreme dieser Erzählung hat Simons in eine siebenstündige (!) Inszenierung übertragen, samt einer. Gelangweilt hat sich der Kritiker nicht: "Die Aufführung nimmt das Wesen eineran, um ganz bei sich zu sein und aus ihrer lauernden Entspanntheit jähe Ekstase, wilde Jagd, kollabierende Gemütsruhe,hervorzubringen. Jede(r) ist ein Mensch in der Revolte, ob sie sich vehement artikuliert oder still implodiert. Johan Simons gestaltet den Aufruhr der Herzen und Hirne in einer reichen Fülle von Form und Farbe. Prinzip Disharmonie: Da ist etwa Smerdjakow, der bei einem epileptischen Anfall vom Stuhl kippt, während ein Country-Song dudelt; seine Hände zucken, als fingerten sie über die Saiten einer Gitarre. Vater Fjodor schaut ungerührt zu und geht ab, bevor Gruschenka auftritt, die Tür des Kühlschranks aufreißt, worauf grell eine Passage aus Schostakowitschs vierter Sinfonie ausschwappt und diese 'Maria Magdalena' wie mitübergießt." In derbespricht Hubert Spiegel das Stück.Weiteres: Das Gorki-Theater hat die nächste Aufführung des Stückes "The Situation" der israelischen Regisseurinabgesagt, meldet Ulrich Seidler in der. Es behandelt den palästinensisch-israelischen Konflikt "mit schwarzem Humor", was auch "israelkritische Statements" einschließe. In Folge der Angriffe der Hamas auf Israel, erschien dem Theater die Aufführung, so Seidler. In einem Statement zur Absage bekundet das Theater seineund mit jüdischen Menschen in Deutschland.