"Als Russe wird man, überfüttertmit Mais und Schweineschmalz", schreibt der russische Schriftsteller und Publizistin einem-Essay, in dem er von dernicht nur in der russischen Armee erzählt: "'' kann im Russischen 'Prügel' bedeuten, jeder kennt dort die Drohung 'Wir bringen es dir schon bei, deine Heimat zu lieben!'. Das heißt: 'Wir werden dich jetzt so lange misshandeln, bis du dich fügst', bis du die Regeln deiner Heimat befolgst. In der Armee musst du dich den Großvätern beugen, dichlassen und dann selbst andere misshandeln. In der Familie - nicht in allen, nicht in meiner - musst du dich als Kind den Eltern, als Frau dem Mann fügen, dich sogar schlagen lassen, denn 'wer schlägt, der liebt', sagt der russische Volksmund. Schätzungen zufolgean dieser Liebe, wenn nicht noch öfter, genaue Zahlen sind geheim oder werden nicht mehr erhoben. Seit 2017 sind leichte und mittlere Körperverletzung in der Familie entkriminalisiert, damit alle lernen, ihre Heimat zu lieben.""Der russische Kulturbetrieb produziert ununterbrochen Narrative, die die russische Kultur, Bildung, Krieg,und dasmiteinander verbinden", schreibt auch Nikolai Klimeniouk, der in derzudem darauf hinweist, dass die Ansicht, diezu betrachten, in Russland seit diesem Jahrist: "Im kürzlich erschienenen, staatlich abgesegneten, vom ehemaligen Kulturminister Wladimir Medinskij mitverfassten Lehrbuch 'Russische Geschichte 1945 - Anfang des 21. Jahrhundert' heißt es: 'Im Jahr 1989 begann der einseitige Abzug der sowjetischen Truppen aus Ost- und Mitteleuropa. Dies war eine besonders unüberlegte Entscheidung, denn die Schwächung der sowjetischen Militärpräsenz in den verbündeten Ländern führte zu einer drastischen Verschärfung nationalistischer und antisowjetischer Stimmungen. Der kollektive Westen nutzte dies aus. (…) 1990 annektiert die BRD Ostdeutschland. Die DDR wurde.' Die künftigen russischen Soldaten werden dieses Wissen mit sich tragen, ebenso wie die aus Büchern geschöpfte Idee, dass man für seine Liebe, für die verlorenen Teile des Ganzen kämpfen soll."Im Gespräch kritisiert die ukrainische Kriegsreporterin, dass Journalisten in derderwird oder sie oft daran gehindert werden, mit dem Militär zu sprechen: "Das soll Informationslecks verhindern, führt aber dazu, dass in den Medien zu wenig über die Opfer des Krieges berichtet wird. Das bedeutet, dass es für die Menschen - sowohl in der Ukraine als auch in der ganzen Welt - schwierig ist, zu verstehen, welchen Preis wirgegen die russische Invasion zahlen. Dieser Preis ist das Leben jedes einzelnen Menschen, der die Ukraine und Europa verteidigt, sowie das Leben von Familien, die ihre Angehörigen verloren haben.". Ein allmähliches, schmerzhaftes Untergehen, ein sich schierin den Tiefen des Vergessens", schreibt die türkische Autorin, die die Türkei vor sechs Jahren verlassen musste, in einem persönlichen Text in der, in dem sie vom Gefühl der Verlorenheit berichtet: "Es gibt Augenblicke, in denen die Realität auch wirklich ist. Augenblicke, die sich schließen wie ein. Es sind Momente, durch die du hindurchmusst wie durch ein Nadelöhr, mitsamt deiner gewaltigen Vergangenheit, deinen Schatten, all deinen Ichs. Nackt, gehäutet, beinhart erscheint dann die Realität. Bilder, Eigenschaften, Begriffe tröpfeln von ihr herab. Darunter finden sich Koffer mit abgerissenen Griffen, Ausweispapiere in Plastiktüten, zu beschaffende Dokumente, Genehmigungen, Visa. Dokumente sind einzureichen, Unterschriften müssen geleistet werden, Verträge abgeschlossen,. Es folgen Bewilligungen oder. Man erhält verschiedensprachige Anordnungen und Regeln, unerbittliche Gesetze werden einem zur Kenntnis gebracht. Antworten bleiben aus, Beschlüsse werden aufgeschoben und Sätze abgebrochen. Am Ende überwältigt einen das Gefühl eines zu langen, allzu."Hättenicht anfestgehalten, wäre mit derwohl auch diezerfallen, glaubt Roman Deininger im Aufmacher des-Feuilletons. Aber die CSU wird noch gebraucht, meint er: "Wer der These zustimmt, dass es neben Klientel- oder Programmparteien, die sich bewusst nur an einen Teil der Bürgerinnen und Bürger wenden, auch weiterhin Volksparteien geben sollte, weil sie, der muss eigentlich die Augen zukneifen, die Zähne zusammenbeißen und der CSU alles Gute wünschen."Außerdem: Die bringt einen voninitiierten und von zahlreichen deutschen Kulturschaffenden unterschriebenenmit der Aufforderung, sich für die Freiheit voneinzusetzen: "Wir erwarten, dass Sie als Mitglied der Bundesregierung bei Ihren bevorstehenden Gesprächen in Washington etwa mit Ihrem Amtskollegen Antony Blinken den Fall Assange zur Sprache bringen und sich deutlich für ein Ende der Verfolgung von Assange einsetzen. In Ihrem Einsatz für verfolgte Journalisten darf es keine doppelten Standards geben."