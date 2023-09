Je länger der Krieg Russlands gegen die Ukraine andauert, desto lauter wird das Geraune über die, schreibt Sonja Zekri in der. Historisch gibt es einige Beispiele für das Prinzip "Land gegen Frieden", nicht zuletzt die Abgabe der Ostgebiete Deutschlands an die Sowjetunion. In der Ukraine selbst gibt es allerdings "abgesehen von einer winzigen Minderheit zwischen Charkiw und Uschhorod niemand, der auch nur einen Fußbreit an Moskau abgeben will, so jedenfalls die Ergebnisse einer Umfrage in der Ukraine." Nachvollziehbar, meint Zekri, "bedenkt man, wie, wie oft und mit welchen entsetzlichen Folgen ukrainisches Territorium zwischen den Großmächten hin- und hergeschoben wurde, dann begreift man eher, warum so gut wie alle in der Ukraine das gesamte Land befreien wollen, ganz gleich, wie lange es dauert, warum der Vorschlag 'Land gegen Frieden' hier nicht nur wie ein Täuschungsmanöver klingt, sondern geradezu wie eine."In serbischen Medien ist zunehmend von der "" die Rede, berichtet Andrej Ivanji in deraus Belgrad. Und damit ist keineswegs der Krieg gegen die Ukraine gemeint, denn Serbien "hegt nach wie vor betont freundschaftliche Beziehungen zu Moskau". Vielmehr geht es um die "rund 200.000 Russen", die mittlerweile in Serbien leben: "Größtenteils sind es die - aus westlicher Sicht - '':, demokratisch gesinnt, der westlichen Kultur mehr zugeneigt als den im Mutterland verbreiteten Werten. Grundsätzlich sind die slawisch-orthodoxen Brüder und Schwestern willkommen im Land, das sich mit dem EU-Kandidatenstatus rühmt. Jedenfalls,und sich politisch nicht öffentlich äußern. Dann lassen die serbischen Behörden sie in Ruhe. Andernfalls können sie als Sicherheitsrisiko eingestuft werden."Shimon Stein und Moshe Zimmermann warnen mit Blick auf dieimdavor, den Kampf gegen Antisemitismus politisch zu instrumentalisieren - und die Warnung sprechen sie auch mit Blick auf dieaus. Schon allein die Verwendung des Begriffs reiche, um politische Gegner "zu schwächen, ja zu lähmen". Aber: der "inflationäre Umgang mit einerkönnte zwangsläufig dazu führen, dass jede Diskussion um Antisemitismus uferlos verläuft und das eigentliche Ziel, Bekämpfung des Antisemitismus, verfehlt wird", so Stein und Zimmermann. Damit spiele man letztendlich dem Rechtspopulismus in die Hände.Russland hat mit, unter anderen Finnland, Estland, Japan, schreibt Martin van Creveld in der, vor allem aber auch mit: "Im Jahr 1990 unterzeichnetenein Abkommen, das die Grenzprobleme zwischen den beiden Ländern regelte beziehungswiese regeln sollte. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass Russland im neunzehnten Jahrhundert durch eine Reihe von Verträgen auf Kosten Chinas etwa 965.000 Quadratkilometern an Territorium erhielt,. Zwar haben die Behörden in Peking diesen Verträgen zugestimmt, doch dass sie oft als 'ungleich' bezeichnet werden, spricht für sich selbst. Natürlich gehören die betreffenden Gebiete zu den am dünnsten besiedelten der Welt. Doch genau das ist das Problem: Die menschenleeren Gebiete im Norden ziehen chinesische Einwanderer fast magisch an. Einige Quellen sprechen sogar von einer Zahl von 1.000.000 Einwanderern pro Jahr, was angesichts der Tatsache, dass in China fast zehnmal so viele Menschen leben wie in Russland, nicht verwunderlich ist." Verliert Russland den Krieg, könnte der Streit um die Territorien wieder ausbrechen, warnt Creveld.