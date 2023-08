ist die Vokabel des Tages.Der chinesische Dichter, der heute im Berliner Exil lebt, beschreibtin "Bilder und Zeiten" so: "Der viel zitierte Aufstieg Chinas besteht darin, den Westen um jeden Preis zu erpressen, sein ökonomisches Potenzial, seine Technologien und sein Wissen zu stehlen, selbst die militärischen Ressourcen. China ist ein Blutsauger, der sein Opfer mit den eigenen Mitteln zerstört. Um Ideologien geht es hier längst nicht mehr, hier geht es."Am Tag, als Putin Prigoschin vermutlich hat umbringen lassen wie ein Mafiaboss einen lästigen Konkurrenten und dadurch seine Herrschaft provisorisch festigte, posiertein Vorbereitung eines Prozesses in Georgia für einen "", der jetzt schon berühmt ist, und den Andrian Kreye in derals das", eines Mafiabosses, beschreibt: "Die Stirnwie eine Dampframme, der Blick aus Stahl, das Kinn in Angriffsstellung gesenkt. Auch das Kostüm passt mit dem bulligen Brioni-Anzug, dem Haifischkragen und derzur Rolle. " Hannes Stein findet allerdings in der: "Er blickte wie ein." Mehr zu Mugshots in Geschichte und Gegenwart von Georg Seeßlen inNach Jahren der Diskussion über die Erkenntnis, wie sehr die Medien mit ihrer aufgebauschten Berichterstattunghaben, fallen sie auf das alte Spiel sofort wieder herein: Trumps erkennungsdienstliches Foto wurde mit wohligem Grusel bis in die "Tagesschau" weitergereicht. Bei fasst sich Saskia Trebing an den Kopf: "Es ist eine Aneignung eines omnipräsenten Nachrichtenbildes, wie siehinbekommen hätte. Fast sieht man schon' in verschiedenen Farben vor sich, der es in puncto Wirkmächtigkeit mit Warhols 'Marilyn' aufnehmen kann. Es ist genau diese Bedeutungsverschiebung, die Karikaturen gegen Trump so unwirksam machen: die Pointen setzt er am Ende dann doch immer selbst. Es ist faszinierend, wie eine Strafverfolgungsbehörde mit einem rein formalen Vorganggeschaffen hat, die uns noch lange beschäftigen wird und die völlig entgegengesetzte Interpretationen zulässt. Vielleicht müssen sich die Strafverfolgungsbehörden und auch Medien zukünftig überlegen, wie sie mit so politisch brisanten Porträts umgehen. Denn nun haben sie unfreiwillig und kostenlosfür einen möglicherweise kriminellen Rechtspopulisten geschaffen."Der neue Block der "Blockfreien", der sich durch die Erweiterung derum einige neue honorige Mitglieder wie Saudi Arabien vergrößert, stößt bei Dominic Johnson in dereher auf Skepsis: "Die multipolare Welt von Wladimir Putin und Xi Jinping, die sich keinen Regeln unterwerfen, ist das Gegenteil der multilateralen Welt, in der alle nach den gleichen Regeln spielen. Es ist ein exklusiver Klub der Bosse und Diktatoren.und verdient dafür. Die multipolare Welt begräbt die regelbasierte Weltordnung, es gilt das Recht des Stärkeren."