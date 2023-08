Für den in derkommentierenden Politologenvom Carnegie Russia Eurasia Center ist der mutmaßliche Mord anein Zeichen, dass es Putin gelungen ist, Kräfte, die noch zu seiner Rechten agieren, gleichzuschalten: "Die Prigoschin-Saga hat die russischen Eliten einigeüber Putin gelehrt - seine Zögerlichkeit, wenn es darum geht, Fehler zu korrigieren, und seine emotionale Sprunghaftigkeit, wenn er mit den Folgen eigenen Irrtums konfrontiert wird. Und es hat sie an seine Gnadenlosigkeit erinnert, wenn es um den Umgang mit Feinden und Verrätern geht. Aus diesem Grund wird Prigoschins Abgangauf den Verlauf des katastrophalen Krieges haben, der für Putin eine Obsession ist."Inna Hartwich macht in derauf eine Koinzidenz aufmerksam: "Zwei Monate nach der Rebellion,, fiel Prigoschins Privatjet taumelnd vom Himmel. Ein Zufall? Selbst wenn es ein Unfall gewesen sein sollte, aufgenommen wird Prigoschins mutmaßlicher Tod. Eine Vergeltungsmaßnahme mit Mitteln des organisierten Verbrechens." Man könne zwar "nur spekulieren", sagt Sicherheitsberaterim-Gespräch, um dann aber doch festzustellen: "Aber nachdem Putin es nicht geschafft hatte, den Kreml-Kritikerzu vergiften, wollte er jetzt bei Prigoschin sicher gehen. Das scheint ihm gelungen zu sein und damit auch die Wiederherstellung seiner von Prigoschin infrage gestellten Autorität. Putin bedient sich der, als dessen Nachfolger er sich sieht."Und in dermeint Sonja Zekri: "Putins Machtpolitik ist gerade nicht für spontane Exzesse bekannt, sondern eher fürund langfristige Abrechnungen, für Kosten-Nutzen-Rechnungen der eigenen, machterhaltenden Art. In Prigoschins Fall fiel die Bilanz recht klar aus. Militärisch hatten die Wagner-Männer in der Ukraine ihren Zweck aufs Brutalste erfüllt, für Dienste in Afrika gibt es inzwischen andere Milizen, ein Aufstand der Prigoschin-Männer ist kaum zu befürchten - warum also ein Risiko eingehen und Prigoschin frei herumlaufen lassen? Zumal dieser in fast rührendem Missverständnis von(oder zumindest in grandioser Selbstüberschätzung) immer noch so auftrat, als eile er im Dienste Russlands um die Welt, als lebe er nicht längst."Ein Wahlsieg Trumps wäre auch für Europa eine Katastrophe, fürchtet Richard Herzinger in seiner jüngstenKolumne: "Sollten sich die USA .. von Europa abwenden oder gar überhaupt aus dem Kreis der liberalen Demokratien verabschieden, würde dies nicht nur das westliche Verteidigungsbündnis, sondern auch die Europäische Union. Und das nicht nur, weil sie politisch und militärisch zu schwach aufgestellt ist, um ihren stärksten Partner als globale demokratische Führungsmacht zu ersetzen. Sondern auch, weil sie ohne das enge Bündnis mit den USA vonabgeschnitten wäre."